Torte e pan di Spagna saranno spettacolari con 3 creme senza cottura facilissime

Con la farcitura giusta qualsiasi torta, crostata, bignè o dolcetto avrà una marcia in più! Le creme arricchiscono di gusto ogni preparazione ed è per questo che sarà necessario sceglierne una speciale. D’altronde, dopo aver copiato tutti i segreti per un pan di Spagna tradizionale semplicemente perfetto, sarà opportuno capire anche quale crema risulta più indicata per esaltarne il sapore e la bontà. Sicuramente, la classica crema pasticcera è tra le più amate per le torte e i bignè. Per un tocco delicato ma di classe, anche le sue varianti sono da provare assolutamente.

Molto apprezzate sono anche la crema al limone, quella al cioccolato e quella al latte. Tuttavia, torte e pan di Spagna saranno spettacolari anche con delle ricette leggermente più originali. Un vero asso nella manica per rendere più golosi e buoni i dolci senza rinunciare alla velocità della preparazione. Difatti, le 3 creme che prepareremo di seguito sono rapide e facilissime da realizzare.

Una crema al cucchiaio pronta in 5 minuti

Talmente buona da poterla mangiare anche da sola, la crema alla ricotta si sposa benissimo anche con la consistenza di torte e pan di Spagna.

Ecco l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

250 g di ricotta;

3 uova;

60 g di zucchero semolato;

200 ml di panna da montare.

Preparazione

Il primo passaggio è quello di dividere gli albumi dai tuorli. Poi, lavorare in una ciotola i tuorli con lo zucchero, mescolare fino a ottenere un composto spumoso. Unire la ricotta e mescolare energicamente per eliminare tutti i grumi. Poi, montare la panna e aggiungerla al composto. Mescolare dal basso verso l’alto, per non correre il rischio di smontare il composto. Infine, montare a neve gli albumi e aggiungerli agli altri ingredienti. La crema alla ricotta sarà pronta in appena 5 minuti.

Torte e pan di Spagna saranno spettacolari anche con una crema “furba”

È una di quelle preparazioni strategiche che ci salva in moltissime occasioni. Stiamo parlando della crema al mascarpone e Nutella. Una vera delizia che farà impazzire grandi e piccini.

Ecco l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

250 g di mascarpone;

3 cucchiai di Nutella (oppure qualunque altra crema alla nocciola);

200 ml di panna da montare.

Procedimento

Montare la panna a neve ben ferma e mettere un attimo da parte. Prendere una ciotola e lavorare il mascarpone con la Nutella. Amalgamare con cura per qualche secondo e poi unire anche la panna. Mescolare sempre dal basso verso l’alto e si otterrà così una farcitura cremosa, densa e golosissima per tantissimi dolci.

Crema di mascarpone al sapor di cocco, una bontà tutta da scoprire

La terza proposta di oggi è un po’ più originale. Fa parte sempre delle creme senza cottura ed è favolosa come dessert o come farcitura dei nostri dolci.

Ingredienti per 4 persone

250 g di mascarpone;

200 ml di panna da montare;

80 g di zucchero a velo;

50 g di farina di cocco.

Procedimento

Montare la panna sempre ben ferma e lasciarla da parte. Poi, in una ciotola amalgamare insieme il mascarpone con lo zucchero a velo, facendo attenzione a non creare grumi. Poi, unire la panna montata e la farina di cocco. Infine, mescolare dal basso verso l’alto ed ecco che in meno di 10 minuti si otterrà una crema a dir poco strepitosa.