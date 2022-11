I 5 segni zodiacali più permalosi e litigiosi secondo l’oroscopo di novembre

Osservando il moto degli astri e dei pianeti del mese di novembre, diversi esperti di astrologia hanno già delineato il destino di tutti i segni zodiacali. Per molti di questi, le prossime settimane saranno veramente elettrizzanti ed intense, sia per quando riguarda l’aspetto finanziario che per quello sentimentale. Tra i segni più fortunati, ad esempio, troveremo sicuramente l’Ariete, i Pesci ed il Cancro, che faranno faville fin dai primi giorni del mese grazie all’influenza positiva della Luna.

Tra quelli più sfortunati, invece, potrebbero esserci il Toro, i Gemelli e la Vergine. Per questi ultimi, il mese di novembre potrebbe riservare qualche scomoda sorpresa, soprattutto per quanto riguarda le spese. Inoltre potrebbe rivelarsi un mese nefasto in ambito lavorativo, con una possibile perdita di fatturato per commercianti, freelancer e liberi professionisti.

In questo articolo, però, non concentreremo la nostra attenzione soltanto sull’andamento dei vari segni zodiacali. Infatti, per conoscere cosa accadrà sul posto di lavoro, nei rapporti interpersonali o con la gestione del denaro, possiamo leggere la classifica, segno per segno, di novembre 2022. Oggi, invece, vedremo quali saranno i 5 segni zodiacali più permalosi del mese. In questo senso, quindi, sveleremo quali segni sarebbe meglio evitare per non intavolare ogni giorno litigi e discussioni.

Come si comporta una persona permalosa quando riceve delle critiche

I permalosi, per farla semplice, sono quelle persone che non tollerano le critiche e non vogliono mai essere messe in discussione. Si tratta, quindi, di soggetti che quando si sentono attaccati passano subito sulla difensiva e reagiscono con arroganza e, talvolta, anche con rabbia.

Di base, quindi, chiunque può essere permaloso. Infatti basterebbe anche una giornata storta, o un periodo stressante, per diventare particolarmente suscettibili. Tuttavia esistono anche delle persone che sono permalose non in base ai periodi, ma proprio di carattere. In genere, si tratta di individui che non hanno una grande autostima di loro stessi e che ricercano costantemente gratificazione e accettazione da altre persone.

Due segni zodiacali d’Acqua da evitare per non avere rogne

Durante il mese di novembre, ad esempio, nonostante il periodo fortunato, ci saranno due segni d’Acqua che continueranno ad essere permalosi, ossia Cancro e Pesci. Infatti, anche se attraverseranno una fase molto tranquilla della loro vita, si sentiranno sempre e comunque insicuri e giudicati da chiunque. Per questo motivo, è meglio non avanzare critiche sulla loro personalità, o sul loro operato, così da non creare discussioni inutili.

Tra i 5 segni zodiacali più permalosi ce ne sono 3 che non passeranno un mese molto felice

Un altro segno zodiacale con cui non bisognerebbe iniziare a discutere è sicuramente il Toro. Come abbiamo già anticipato all’inizio, quest’ultimo è tra quei segni che non riceveranno molta fortuna dagli astri. Ciò lo renderà meno incline a ricevere critiche o giudizi, anche se dovessero essere positivi. Il Toro, quindi, è nel classico periodo in cui non gli si può dire nulla, perché vedrà del marcio anche nei complimenti.

Oltre al Toro, saranno particolarmente suscettibili anche il Leone e quelli nati sotto il segno della Vergine. Per questi ultimi, il mese di novembre sarà pieno di pensieri e preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda il denaro e il lavoro. Questi temi, inoltre, peseranno molto anche nel rapporto di coppia. Il/la partner, infatti, potrebbe reagire male non sentendosi più protetto/a da un clima di stabilità e sicurezza. Per questo, potrebbero nascere frequenti litigi e molte coppie potrebbero terminare la loro relazione.

Un consiglio per chi è più suscettibile

La permalosità non è un atteggiamento molto amato e, spesso, è uno dei motivi principali che spinge le persone ad allontanarsi. Per questo motivo, è necessario modificare il proprio carattere, provando ad essere meno egocentrici ed imparando ad accettare le critiche. La vera arma per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere l’autoironia, che consiste nel saper ridere dei propri difetti ed accettare le proprie contraddizioni.