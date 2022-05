Con questo caldo chi ha voglia di stare ai fornelli? La gente preferisce mangiare fuori e godersi l’estate che sta arrivando. Ma se dicessimo che è possibile risparmiare, facendo in casa delle torte buonissime per la merenda e la colazione?

Diciamocela tutta, in periodi come questi dovremmo tutti puntare al risparmio. Va bene fare colazione e merenda al bar, con i cornetti e il cappuccino o con la buonissima pasticceria, ma alle nostre finanze non ci pensiamo?

Oltre alla questione dei soldi che potremmo risparmiare, nel caso in cui evitassimo di mangiare sempre fuori casa, potremmo fare felici i nostri bambini con delle torte particolari, di cui saranno entusiasti, senza dubbio.

Tuttavia, la notizia che piacerà alle mamme è che gli ingredienti che compongono le torte di cui parleremo a breve sarebbero light. Quindi, non solo gusto e felicità, ma anche la piacevole sensazione di rimanere in forma.

Se in inverno, la torta protagonista era, senza dubbio, la crostata, con il caldo estivo prepareremo delle torte da frigo, evitando così l’uso del forno. In questo modo, risparmieremo anche sulla bolletta della luce. Cosa aspettiamo? Vediamo subito gli ingredienti per realizzare questi dolci.

Vasta scelta light

Torte così soffici e squisite non ne abbiamo mai mangiate e potevamo solo immaginarle, eppure eccoci qui. Oggi vedremo le ricette per fare due tipi di cheesecake in versione light. Gli ingredienti per la cheesecake al cioccolato bianco sono:

60 g di biscotti;

60 ml di latte;

150 g di yogurt greco;

50 g di cioccolato bianco senza zucchero.

Per la cheesecake al limone, invece, abbiamo bisogno di:

40 g di biscotti;

50 ml di latte;

170 g di yogurt al limone;

scorza di limone.

Torte così soffici e squisite non ne abbiamo mai mangiate, saranno pronte velocemente con pochi ingredienti e senza forno

Per fare la base della cheesecake vi sarebbe bisogno di un prodotto che andasse a legare i biscotti tritati. Di conseguenza, possiamo utilizzare giusto una piccola noce di burro o del burro chiarificato. Quindi, sciogliamo il burro a bagnomaria e tritiamo i biscotti, che siano possibilmente senza zuccheri aggiunti.

Uniamo i biscotti al burro e compattiamo direttamente sulla teglia rotonda, coperta da carta da forno. Mettiamo in frigo e dedichiamoci al resto della torta. In una ciotola aggiungiamo il latte e lo yogurt e mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Mettiamo il cioccolato a riscaldare a bagnomaria. Prendiamo la base fatta dai biscotti e aggiungiamo la crema a poco a poco, livellando con una spatola. Infine, facciamo la colata di cioccolato bianco e mettiamo in frigo. Per fare la cheesecake al limone, il procedimento è lo stesso della prima torta. La differenza sta nella scorza di limone da mettere alla fine.

