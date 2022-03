Questi cornetti soffici e veloci sono anche light senza burro e latte con solo 95 calorie perfetti per risparmiare e rimanere in forma

La colazione è il pasto più importante, perché ci permette di avere le energie indispensabili per affrontare la giornata al meglio. Di conseguenza, deve essere ricca di nutrienti. Tuttavia, è innegabile che la colazione al bar sia tutta un’altra cosa.

Oltre al profumo della pasticceria appena sfornata, non possiamo rinunciare alla combo per eccellenza: caffè e cornetto. Nonostante sia una delle colazioni più consumate, però, questa fusione non soddisferebbe appieno la definizione del pasto corretto.

Più che altro, il classico cornetto conterrebbe parecchi grassi, dati dal burro o dal latte intero, nonché poche fibre. Proprio per questi ingredienti, chi sta seguendo un regime alimentare ipocalorico dovrebbe evitare di consumare cornetti. Inoltre, come sappiamo, il burro sarebbe ricco di colesterolo. Infatti, ecco cosa potremmo sostituire in cucina al burro e alla margarina.

Del resto, anche gli esperti suggeriscono che l’adozione quotidiana di alimenti ricchi di grassi potrebbe causare l’ipercolesterolemia. Pertanto, dovremmo limitare le nostre visite al bar per 3 ragioni: per rimanere in forma, per una questione di salute e per risparmiare.

Infatti, abbiamo fatto un conto approssimativo su quanto spendiamo, facendo la colazione al bar tutti i giorni? Limitiamo le colazioni fuori casa e ne gioveranno sia il portafoglio che il fisico. Per compensare, potremmo provare a fare i cornetti in casa. A differenza di quelli del bar, saranno molto più leggeri.

Ingredienti

Per fare questi cornetti soffici e veloci che sono anche light, avremo bisogno di pochi ingredienti. Inoltre, saranno calcolati per realizzare più pezzi. Ogni cornetto avrà circa 95 calorie. Ecco ciò di cui abbiamo bisogno:

320 g di farina d’avena o integrale;

1 uovo;

90 g di miele o marmellata light, senza zuccheri aggiunti;

130 g di yogurt bianco o greco;

16 g di lievito.

Questi cornetti soffici e veloci sono anche light senza burro e latte con solo 95 calorie perfetti per risparmiare e rimanere in forma

Prendiamo una ciotola e aggiungiamo la farina, a scelta tra quella d’avena e quella integrale che sono tra le più leggere e ricche di fibre, l’uovo, lo yogurt e il lievito. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Mettiamo in frigorifero per 15 o 20 minuti, trascorsi i quali dovremo prendere l’impasto e lavorarlo.

Versiamo giusto un po’ di farina, per lavorare meglio, e stendiamo per bene l’impasto. Se preferiamo, possiamo dividerlo a metà prima di stenderlo. Dandogli una forma tonda, dividiamo in parti uguali, come delle fette di pizza. Possiamo usare anche la rondella. Aiutandoci con un cucchiaino, aggiungiamo il ripieno a scelta, tra miele e marmellata light.

A questo punto, dobbiamo incidere leggermente il centro della base del triangolo e piegare, verso l’interno, le due basi create. Successivamente, possiamo arrotolare su se stesso e fare una leggera curvatura all’impasto. Inforniamo a 180° gradi per circa 20 minuti. Per i cornetti vuoti, consigliamo di usare la stevia. In questo ricetta non si aggiungono dolcificanti, perché la dolcezza è data dal ripieno.

