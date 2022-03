Dopo la torta salata senza sfoglia che ha fatto impazzire il Mondo e che abbiamo mostrato in un articolo precedente, proponiamo un’altra ricetta favolosa.

Un modo facile e gustoso per servire un piatto ricco che si prepara facilmente grazie ad una sfoglia fragrante e un ripieno goloso.

La torta salata di ricotta e spinaci è un grande classico che può essere preparato anche senza uova. Difatti, l’assenza di questo ingrediente non farà perdere neanche un briciolo del suo gusto e della sua bontà.

Da servire come antipasto, come aperitivo o semplicemente come secondo piatto, questa torta salata arricchisce la tavola e soddisfa il palato in pochi minuti. Inoltre, è anche una preparazione piuttosto economica. Dunque, ecco la torta salata senza uova che farà felice tutta la famiglia.

Ingredienti per 4 persone

rotolo di pasta sfoglia

300 g di spinaci freschi;

250 g di ricotta di latte di mucca;

parmigiano q.b.

sale q.b.

Ecco la torta salata senza uova che salva la cena con pochi euro grazie a questa ricetta facile e golosa della nonna. Procedimento

Innanzitutto, sbollentare gli spinaci, poi scolarli e lasciarli da parte. Una volta raffreddati e sgocciolati, tagliarli a striscioline.

Prendere una ciotola e schiacciare la ricotta, poi aggiungere anche un pizzico di sale. Poi, unire anche gli spinaci e mescolare per amalgamare bene gli ingredienti.

In questa fase, si potrebbe aggiungere anche della mozzarella o della provola affumicata. Per un risultato più leggero, invece, meglio aggiungere solo la ricotta e il parmigiano successivamente.

Successivamente, stendere la pasta sfoglia con l’aiuto di un mattarello. Posizionare la pasta sfoglia su un foglio di carta da forno.

A questo punto, prendere una tortiera e adagiare la sfoglia. Poi, aggiungere il composto di ricotta e spinaci. Livellare con il cucchiaio. Poi, aggiungere anche il parmigiano.

Piegare i bordi della sfoglia verso l’interno, in modo da formare delle pieghe più o meno della stessa dimensione.

Accendere il forno. Prima di infornare la nostra torta salata super facile ed economica, tagliare anche l’eventuale accesso di carta forno.

Poi, far cuocere la torta alla temperatura di 190°C per circa 30 minuti. Una volta cotta, trasferire la torta su un piatto da portata e servire calda.

Ed ecco che si potranno accontentare amici e parenti in poche mosse.

