Torta di mele sempre morbida e mai asciutta? Ecco tutti i segreti e gli errori comuni che molti fanno senza accorgersene

Come resistere ad una bella torta di mele della nonna? Una ricetta classica che accontenta tutti ed è facilissima da realizzare. Scopriamo insieme come prepararla nel migliore dei modi e senza fatica.

Un sapore goloso e genuino e un procedimento rapido fanno della torta di mele un vero asso nella manica in cucina. Gli errori, però, sono sempre dietro l’angolo e non devono essere sottovalutati, neanche per ricette facili. In alcuni casi, come ad esempio, durante la preparazione delle le chiacchiere (tipico dolce del periodo di Carnevale), oppure di una pasta frolla veloce, qualche disattenzione può alterare notevolmente il risultato finale. Dunque, per servire una torta di mele sempre morbida e mai asciutta, bisognerebbe seguire alcune regole d’oro ed evitare alcuni errori banali ma anche molto frequenti.

Le mele non sono tutte uguali

Per realizzare la torta di mele perfetta si consiglia di utilizzare delle mele farinose, leggermente compatte e non eccessivamente dolci (le mele Renette, ad esempio, sono ideali per questo tipo d’impasto). Inoltre, durante la cottura mantengono la loro consistenza e il sapore leggermente acidulo che si amalgama perfettamente con gli altri ingredienti.

Il secondo consiglio, rubato agli chef, è quello di sbucciare sempre le mele destinate all’impasto. In caso contrario, ci sarebbe troppa differenza tra la durezza della buccia cotta e la polpa morbida e vellutata.

Nonostante il sapore già eccezionale, le mele andrebbero anche insaporite maggiormente per esaltarne ancor di più il gusto. In molti se ne dimenticano, ma far macerare le mele, per 10 minuti, in una soluzione composta dal succo di mezzo limone e un cucchiaio di zucchero di canna grezzo è un’azione fondamentale per un dolce strepitoso.

Per una torta di mele morbidissima e mai asciutta bisogna stare attenti anche agli ingredienti secchi

Fecola di patate e amido di mais sono ingredienti che regalano all’impasto una maggiore leggerezza all’impasto che risulterà subito più soffice.

In genere, la farina più usata per questo tipo di preparazione è quella di tipo 00. Utilizzare, invece, la farina integrale e aumentare leggermente la dose degli ingredienti liquidi, sarà la vera svolta in questa preparazione.

Infine, utilizzare lo zucchero di canna, anziché quello semolato sembra migliorare il sapore del dolce e anche la consistenza finale.

Mai dimenticare gli aromi

Gli aromi, in realtà, dovrebbero essere presenti in tutti i dolci. Nel caso specifico, relativo alla torta di mele, si consiglia l’aggiunta della vaniglia, oppure della cannella (meglio in stecca). Entrambi conferiranno maggior gusto e profumo alla torta. Molto amato e anche consigliato, il limone che apporterà al dolce un gusto e un profumo più delicato.