Smetti di commettere questi 5 errori comuni e la tua pasta frolla sarà sempre perfetta! Parola di nonna!

Come preparare una pasta frolla semplicemente perfetta, burrosa e fragrante al punto giusto? Ecco i segreti rubati alle nonne e tutti gli errori da non fare più.

Pochi ingredienti per un impasto adatto a torte, biscotti e crostate di tutti i tipi. La ricetta classica prevede uova, farina, sale, zucchero e burro mescolati insieme, con l’aggiunta di aromi, come vaniglia, vanillina, oppure buccia d’arancia o limone. Un impasto facile e molto versatile, di cui sono state create centinaia di versioni differenti, a seconda delle esigenze. Da provare assolutamente, la pasta frolla senza burro, ideale per un risultato più leggero.

Preparare la pasta frolla è semplice, tuttavia, l’errore è sempre dietro l’angolo e molto spesso ne commettiamo diversi (anche molto banali) senza saperlo. Piccole distrazioni che possono alterare il gusto e la consistenza dell’impasto.

Dunque, smetti di commettere questi 5 errori comuni e il risultato sarà degno dei migliori chef

La prima raccomandazione è quella di controllare la temperatura del burro. Questo ingrediente può cambiare tutto! Il burro deve essere rigorosamente freddo.

Attenzione anche alla lavorazione. Un errore che si commette sempre è quello di impastare per troppo tempo gli ingredienti. Il metodo migliore è quello di mescolare energicamente l’impasto per qualche minuto all’interno di una ciotola e poi versare tutto su un piano di lavoro leggermente infarinato e impastare ancora qualche secondo, usando solo i polpastrelli.

Il terzo errore è quello di sbagliare l’ordine degli ingredienti. Una giusta sabbiatura è alla base della preparazione. In una ciotola, dunque, lavorare lo zucchero, la farina e il burro. Solamente dopo andranno incorporate le uova.

Meglio lo zucchero semolato o quello a velo?

Per ottenere una pasta frolla perfetta lo zucchero giusto è quello a velo che rende l’impasto subito più liscio e vellutato.

Infine, in molti dimenticano il sale. Un pizzico di sale è fondamentale per stabilizzare i sapori degli altri ingredienti. Inoltre, regala quel tocco di sapidità in più che non guasta. In conclusione, se smetti di commettere questi 5 errori comuni la tua pasta frolla sarà la migliore che tu abbia mai fatto! Parola di nonna!