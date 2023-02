La città più accogliente al Mondo si trova in Italia: è una splendida località di mare. La conosci?

Affacciata su un mare bellissimo è la città più ospitale al Mondo. Si trova in Italia, in Puglia. Scopriamo di quale località si tratta.

L’Italia viene premiata per la sua ospitalità: la città più accogliente al Mondo è italiana. A stabilirlo è il noto portale web Booking che ha stilato la sua classifica in base alle recensioni lasciate da turisti e viaggiatori. I Traveller Review Awards 2023 hanno premiato Polignano a Mare, il magnifico borgo a picco sul mare in provincia di Bari. Non è difficile capire perché. Il mare cristallino, le bellezze paesaggistiche, tanto buon cibo e la squisita accoglienza degli abitanti hanno reso questo borgo di provincia una meta gettonatissima. Da medaglia d’oro, appunto.

Come funziona la classifica

I Traveller Review Awards sono ormai giunti alla undicesima edizione. Premiano le strutture ricettive che offrono servizi di qualità e ospitalità ineccepibili in ogni momento dell’anno, ma in cui ci sia anche attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e all’inclusione. I riconoscimenti sono andati a un milione e mezzo circa di strutture partner, a 58 fornitori di taxi aeroportuali e a 230 fornitori di autonoleggio. Partendo da questi dati, Booking stila poi la classifica delle città, assegnando riconoscimenti a quelle che hanno il maggior numero di proprietà premiate. Polignano a Mare ha guadagnato il primo posto in classifica, è la città più accogliente al Mondo.

Le altre città in classifica

Quali sono le altre città inserite nella prestigiosa classifica? Dobbiamo volare fino a Taiwan per la seconda posizione, guadagnata dalla piccola città di Hualien sulla costa occidentale dell’isola. Splendide scogliere a picco sul mare e una tradizione millenaria ne fanno il luogo ideale per un’esperienza straordinaria.

Si trova sempre sul mare, in Spagna, la città di San Sebastián, in terza posizione. È una località turistica situata sul Golfo di Biscaglia, la meta ideale per una vacanza in spiaggia. Al quarto posto troviamo la città tedesca di Dresda, famosa per la bellezza del centro storico, in stile barocco. Conquista il quinto posto Klaipeda, la città lituana che si affaccia sul Mar Baltico. Seguono York, in sesta posizione nell’Inghilterra settentrionale, Ushuaia al settimo posto in Australia e all’ottavo posto Porto de Galinhas in Brasile. Infine al nono posto troviamo l’unica città di grandi dimensioni, Città del Messico e al decimo posto Goald Cost, in Australia, sulle spiagge del Queensland.

La città più accogliente al Mondo è un agglomerato di case bianche a picco sul mare

Scegliere Polignano a Mare per una vacanza significa, quindi, non rimanere sicuramente delusi. Si presenta come un agglomerato di case bianche a picco su un mare dalla bellezza caraibica. Si può raggiungere anche in aereo avendo come riferimento l’aeroporto di Bari. Il centro storico è un groviglio di vicoli che affascina, con le sue chiese e le scritte poetiche sui muri. Ma il vero punto di forza è il mare con le spiagge incantevoli e le grotte affascinanti create dal vento e dalle onde. Si possono raggiungere a nuoto o in barca e offrono sempre uno spettacolo straordinario per l’effetto dei giochi di luce che si formano all’interno. All’eccezionale bellezza paesaggistica si aggiungono l’accogliente ospitalità e l’ottimo cibo locale. A Polignano a Mare ci si sente veramente a casa.