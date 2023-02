Conosci la pittoresca città dalle mille finestre? Un’idea per la tua prossima vacanza anche di pochi giorni. Ti ruberà subito il cuore

Negli ultimi anni l’Albania è diventata una delle più importanti mete turistiche. La bellezza dei suoi luoghi è davvero indescrivibile. Uno dei posti da scoprire è questa cittadina ricca di storia e situata nel cuore del Paese. Vediamo insieme di quale posto si tratta e cosa visitare.

Viaggiare è un’esperienza incredibile che rilassa e rende felici. Conoscere culture e posti nuovi ci aiuta ad aprire la mente e acquisire nuove esperienze.

Quando ci prende la voglia di partire, scegliere la meta non è sempre facile. Possiamo raggiungere qualche posto straniero oppure rimanere in Italia e visitare le sue innumerevoli bellezze. D’altronde il nostro, è un Paese meraviglioso che incanta ogni giorno tantissimi viaggiatori. Ricco di storia, piccoli borghi, biodiversità e mare cristallino.

Le bellezze dell’Albania

Ma se vogliamo viaggiare in altri Paesi senza spendere una fortuna, allora possiamo scegliere di visitare una Nazione vicinissima alla nostra. Parliamo dell’Albania, che negli ultimi anni sta vivendo un boom turistico davvero eccezionale. Un luogo dalle spiagge meravigliose, dalle vette rocciose e dalle città cosmopolite. Per non parlare della gente del luogo, sempre molto attenta e gentile.

Viaggiare in Albania è un’esperienza unica che ti lascerà il desiderio di tornare al più presto.

Sono tanti i posti da visitare. Partiamo, ad esempio, dalla Capitale. Tirana è una città vivace, in costante trasformazione e che guarda al futuro.

Conosci la pittoresca città dalle mille finestre? Ecco dove si trova

Ma per conoscere meglio l’Albania dobbiamo fare assolutamente tappa a

Berat. Si trova nel cuore nella Nazione ed è la “città delle finestre sovrapposte”.

Dal 2008 è considerata dall’Unesco, come Patrimonio dell’Umanità (miglior esempio di città ottomana).

Berat è una meta affascinante da visitare a piedi e con calma. Passeggiando per le sue stradine noteremo come le chiese ortodosse e le Moschee siano a poca distanza l’una dall’altra.

Una tappa fondamentale è il castello, tra i più antichi dell’Albania e dalla planimetria triangolare. È arroccato sulla collina e veglia su tutta la città. Prima di lasciare questo luogo molto suggestivo, non dimentichiamo di recarci al punto panoramico. Il paesaggio ci farà rimanere senza fiato.

All’interno di questo castello troviamo antiche moschee, chiese e torri.

Quindi, conosci la pittoresca città dalle mille finestre? Un luogo che non potrai fare a meno di amare.

I due quartieri

Ora non resta che perderci tra le stradine dei due quartieri più famosi. Dividono la città e si trovano ai lati opposti del fiume Osum: Gorica e Mangalem.

Nel quartiere di Mangalem troviamo la Moschea del Re, una delle più antiche dell’Albania. Non è da meno anche la Moschea di Piombo, chiamata così per le sue cupole ricoperte, appunto, di piombo.

Attraversando il ponte, possiamo giungere al quartiere di Gorica, dove troviamo alcune delle chiese più importanti. Ad esempio, quella di San Spiridione è caratterizzata da decorazioni molto particolari. Mentre la chiesa di San Tommaso è una delle più importanti mete di pellegrinaggio