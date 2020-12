Le castagne sono un must della stagione autunnale e invernale. Sono versatili e si possono preparare davvero in mille modi diversi, a seconda dell’estro del cuoco.

Sono le protagoniste di molte ricette regionali, sia dolci che salate, e sono celebrate con sagre in tutto lo stivale.

Questa torta di castagne e cioccolato, golosa e facile da fare, è una dolce torta che racchiude in sé il meglio delle castagne e del cioccolato ed è davvero semplice da preparare per una merenda particolare o per un fine pasto molto semplice ma buono.

Vediamo insieme come realizzare la torta di castagne e cioccolato.

Ingredienti

400 gr di castagne;

250 gr di zucchero più tre cucchiai;

5 uova;

100 gr di burro;

200 ml di latte;

100 gr di mandorle;

scorza di limone;

100 gr di cioccolato fondente;

2 cucchiai di vanillina;

una bustina di lievito per dolci;

sale qb.

Torta di castagne e cioccolato, golosa e facile da fare

Versare il latte in una casseruola e unirvi le castagne sbollentate e private della loro buccia. Far bollire il latte e, non appena bolle, toglierlo dal fuoco e farlo raffreddare.

Sbattere i tuorli delle uova con 250 gr di zucchero e ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungervi quindi il burro ammorbidito, il lievito, la vanillina e il sale.

Quando il tutto sarà bene amalgamato, aggiungere il cioccolato fondente e le mandorle tritate in modo fino. Aggiungere quindi anche le castagne frullate col latte. Aggiungere quindi la scorza del limone e gli albumi montati a neve con 3 cucchiai di zucchero.

Versare l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata. Accendere il forno a 180° in modalità statica e infornarvi la torta.

Farla cuocere per circa 50 minuti, farà fede la prova stecchino. Togliere dal forno e far riposare nello stampo per circa 15 minuti.

Toglierla dallo stampo e spolverizzare con zucchero a velo, prima di servire in tavola.