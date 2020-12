L’arancia è uno dei frutti italiani più apprezzati. Che sia consumata come spremuta, in insalata o come semplice frutta di fine pasto conta poco. È anche un ottimo ingrediente per torte e crostate e queste golose tortine all’arancia sono quello che ci vuole per far consumare questo frutto anche ai più piccini. Sono infatti ottime per una merendina coi bambini o per concludere bene un pasto sempre coi bambini.

La facilità di queste tortine è tale che si coinvolgeranno anche i bambini nella loro preparazione.

Vediamo come preparare le golose tortine all’arancia per la merenda dei bambini.

Ingredienti

2 uova;

1 arancia;

100 gr di farina;

80 gr di zucchero;

50 ml di panna;

1/2 bustina di lievito;

sale;

50 gr di zucchero a velo;

2 cucchiai di un albume;

1 cucchiaino di succo d’arancia;

colorante alimentare verde;

caramelle colorate;

canditi;

lingue di gatto

Golose tortine all’arancia per la merenda dei bambini

Montare bene i tuorli insieme a 4 cucchiai d’acqua e aggiungere quindi la scorza d’arancia e il suo succo.

Aggiungere quindi lo zucchero e la farina setacciata, continuando a mescolare perché tutto si amalgami bene. Aggiungere quindi anche la panna liquida e mescolare con molta cura il composto.

Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale, aggiungere quindi il lievito e unire gli albumi al resto del composto, stando bene attenti a non smontarli. In stampini da muffin imburrati, distribuire il composto. Accendere il forno a 180° in modalità statica e infornare le tortine.

Far cuocere per circa 20 minuti al massimo.

Preparare la glassa con lo zucchero a velo e l’albume d’uovo. Unirvi quindi il succo di limone e il colorante alimentare verde.

Quando i dolcetti saranno cotti e freddi, tuffarli nella glassa e decorare le tortine con caramelle colorate, canditi e le lingue di gatto.

Le nostre tortine all’arancia sono dunque pronte per la merenda dei nostri bambini!