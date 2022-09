Usare per l’illuminazione interna le lampadine a led e far uso tra le mura domestiche solo di elettrodomestici che sono a basso consumo. Ovverosia quelli ad alta efficienza energetica. Sono questi solo due di tanti consigli di base per abbassare la bolletta della luce.

Senza dimenticare il fatto che le apparecchiature elettroniche in stand-by andrebbero sempre spente quando non si utilizzeranno per ore o anche per giorni. Così come sfruttare al meglio la luce naturale può permettere di tenere sotto controllo la bolletta dell’energia elettrica.

Cosa si può fare per risparmiare energia elettrica e gas

Gli stessi discorsi possono essere fatti per il gas considerando che, da un anno a questa parte, i prezzi della materia prima sono schizzati ancor di più rispetto all’energia elettrica. In particolare, i maggiori consumi di gas non sono in genere quelli legati all’uso della cucina, ma al riscaldamento domestico.

Non a caso in vista dell’inverno, su cosa si può fare per risparmiare energia prima di accendere i termosifoni, occorre sempre fare una ricognizione di porte e finestre. E questo al fine di rilevare se gli infissi offrono ancora un buon isolamento termico, e quindi una bassa dispersione del calore.

Ecco alcuni consigli utili su come abbassare al massimo la bolletta del gas

Su come risparmiare sulla bolletta del gas, specie nel periodo invernale, l’efficienza della caldaia fa sempre la differenza. Questo potrebbe essere, infatti, il momento giusto per sostituire la vecchia caldaia e per acquistare i modelli di ultima generazione. In particolare, le caldaie a condensazione che spiccano proprio per la loro elevata efficienza energetica.

Mentre per quel che riguarda i termosifoni, l’installazione delle valvole termostatiche è ideale per abbassare i consumi di gas. In quanto, rispetto a quelle manuali, le valvole termostatiche permettono agevolmente non solo di limitare, ma anche di regolare il flusso dell’acqua calda.

In più, si può risparmiare il gas limitando tra le mura domestiche i consumi e soprattutto gli sprechi di acqua calda. E nel farlo, per esempio, basterà mettere i riduttori di flusso non solo sui soffioni della doccia. Ma anche in tutti i rubinetti della casa.

Infine, ricordiamo che le bollette della luce e del gas si possono in questo momento abbassare con gli sconti di Stato se la famiglia ha un ISEE che è non superiore alla soglia dei 12.000 euro. E questo grazie, in particolare, ai Bonus sociali rafforzati proprio sulle bollette della luce e del gas.

Lettura consigliata

Che cosa consuma di più in casa tra tutti gli elettrodomestici