In inverno la varietà di frutta pare ridursi rispetto alle altre stagioni. A fare da protagonisti sono gli agrumi: arance, pompelmi, mandarini, clementine. Ma non ci si può dimenticare di mele, pere e kiwi.

Quando si è golosi di frutta capita di comprarne più del dovuto. A volte non si riesce a smaltirla in tempo. Quando comincia a essere troppo matura bisogna cogliere l’occasione. Perché non fare una torta con frutta di stagione per una colazione senza sprechi meravigliosamente soffice.

Vari tipi di frutta uniti fra loro danno sempre grandi soddisfazioni. Nella ricetta della torta alla frutta di stagione il principio è quello della macedonia. Frutta avanzata, troppo matura tagliata a pezzetti e condita con del limone. Ecco che il dolce è fatto.

In questo caso si preferisce fare un dolce: la morbidezza soffice della torta darà alla colazione e alla merenda un sapore nuovo. E anche i bambini possono divertirsi nella preparazione.

Torta con frutta di stagione per una colazione senza sprechi meravigliosamente soffice

Finora si è parlato del periodo invernale e della frutta che accompagna questa stagione. In realtà la torta con frutta di stagione è una ricetta che si può fare sempre. Basta cambiare la tipologia di frutta in base a ciò che offre la natura in quel momento.

La preparazione della torta alla frutta di stagione è più che semplice. Tagliata la frutta e mescolati gli altri ingredienti non resta che infornare. La sorpresa è che non c’è zucchero aggiunto. Solo quello naturale della frutta e del malto.

Ingredienti:

300g di farina tipo 2 o 1;

2 uova;

1 yogurt bianco;

100g di malto o altro dolcificante naturale;

1 bustina di lievito per dolci;

scorza e succo di limone;

60ml di olio di semi;

400g di frutta di stagione.

Procedimento

Preparare la frutta lavandola, privandola della buccia (se non è biologica) e tagliandola a dadini. Irrorare la macedonia con succo di limone. Adesso prendere le uova e separare tuorli e albumi. Sbattere i tuorli con il malto con delle fruste, aggiungere yogurt e olio di semi a filo. Unire la scorza di limone, la farina e il lievito a finire. Unire la frutta privata del liquido che si sarà formato.

Bisognerà montare gli albumi a neve e incorporarli dal basso verso l’alto nel composto. La tortiera in cui si cuocerà la torta dovrà essere imburrata e infarinata. Se ne consiglia preferibilmente una con la cerniera per sformare meglio la torta.

Preriscaldare il forno a 180°C e infornare per 30 minuti circa. Una volta pronta non resta che sformare la torta e gustarla tiepida.

Approfondimento

