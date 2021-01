Regalarsi una ricetta speciale ogni tanto fa davvero bene. In questo tempo di chiusura causa Covid, anche mangiare a volte stanca.

Per andare oltre bisogna tentare di ricreare la bellezza di andare al ristorante. La curiosità di assaggiare un piatto di cui non si conosce il sapore. Per dare qualche spunto creativo si potrebbe cominciare con una entrée: una panna cotta salata. Un dolce che si trasforma in un antipasto salato potrà sconvolgere un po’ all’inizio. Ma alla fine l’antipasto di panna cotta salata come al ristorante stellato stupisce e conquista.

Bastano pochi ingredienti e qualche minuto di preparazione. Un piatto velocissimo e personalizzabile con la decorazione finale. Di seguito la ricetta della panna cotta salata e un’idea su come accompagnarla.

La decorazione

Si inizia proprio con la decorazione o condimento della panna cotta. La proposta di questa ricetta abbina pomodorini confit e cipolle caramellate. La scelta non è fatta a caso: al rosso del pomodoro si sposa l’oro della cipolla. Al contempo all’agrodolce risponde per contrasto il sapore salato dei pomodorini.

Per fare i pomodori confit sono necessari 150g di pomodorini pachino o perini, 1 spicchio di aglio, mezzo cucchiaio di zucchero di canna ed erbe aromatiche. Per prima cosa lavare bene i pomodorini e tagliarli a metà. Posizionarli successivamente su una teglia foderata con la polpa all’insù. Condirli con sale, olio, pepe, aglio tritato, erbe aromatiche e una spolverata di zucchero. Cuocere a 140°C per un’ora.

Per le cipolle agrodolce ne servono 300g della varietà dorata. Insieme necessitano un cucchiaio di miele e 1 di aceto di mele. Le cipolle andranno pelate e tagliate a fette molto sottili. In una padella mettere un cucchiaio di olio e far appassire la cipolla con un pizzico di sale. Coprire con il coperchio e lasciare cuocere con un cucchiaio di acqua. Poco prima della fine della cottura sfumare con aceto. Solo alla fine unire il cucchiaio di miele.

L’antipasto di panna cotta salata come al ristorante stellato stupisce e conquista

Ingredienti:

200ml di panna fresca;

1 cucchiaio di grana o parmigiano;

7gr di colla di pesce;

sale e pepe.

Munirsi di un pentolino e iniziare a riscaldare la panna. Attenzione a non far raggiungere l’ebollizione. Poco prima aggiungere sale, pepe, il parmigiano e la colla di pesce. Levare dal fuoco e mescolare. Ora è necessario prendere gli stampini monouso e versare il liquido. Lasciare freddare in frigorifero per 3 ore. Passato questo tempo, sformare la panna cotta sul piatto da portata. Condire la superficie con un cucchiaio di cipolle agrodolce e tre pomodorini confit. Qualche foglia di basilico o qualche noce tritata per finire. Ecco un antipasto da non dimenticare.