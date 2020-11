Decisamente un anno che passerà alla storia. Questo 2020 lascia paura e sgomento per una sanità mondiale messa in ginocchio da un virus piccolissimo ma così tanto pericoloso. Eppure, tra lockdown e autocertificazioni, tra un aggiornamento alla tv e i cambiamenti sociali che inevitabilmente tutti noi abbiamo subito, la voglia di prendere con le mani questa vita è tanta. In un momento storico in cui siamo quasi del tutto inermi alla vicenda, la famiglia sembra l’unico collante che ci aiuta ad andare avanti. Un motivo in più per dedicare del tempo ai nostri cari. La cucina è un ottimo luogo per vivere e convivere attraverso il gusto.

Questa ricetta, che impazza su tutti i siti web e ricettari, vuole essere semplicemente un omaggio, un’idea golosa per chi ha il desiderio di donare un momento d’amore e d’affetto. Basteranno solo 5 minuti di preparazione e 30 minuti di cottura per una sorpresa al cacao da leccarsi i baffi. Una ricetta adatta per la colazione e che può essere preparata poco prima del risveglio dei più piccini che si alzeranno dal letto con un buon profumo di cioccolato. Di seguito, tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

3 uova;

220 g di farina tipo 00;

75 g di cacao amaro;

220 g di zucchero;

120 ml di olio di semi;

250 ml di latte;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito per dolci.

Torta 5 minuti al cioccolato per una sorpresa dell’ultimo minuto. Preparazione

In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero. Versare a filo il latte e successivamente anche l’olio di semi. A questo punto è il turno della farina, precedentemente setacciata. Un po’ alla volta dovrà essere aggiunta al composto. Mescolare con cura per evitare grumi. Stesso procedimento va fatto con il cacao amaro. Infine, aggiungere la bustina di vanillina per addolcire e il lievito. Amalgamare tutti gli ingredienti e versare in una tortiera imburrata il composto. Far cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti. A fine cottura, spolverare con uno strato di zucchero a velo ed ecco che la sorpresa è servita.

