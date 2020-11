Di buon mattino, quando il sole comincia a riscaldare l’anima e ci si prepara ad affrontare le sfide della giornata, quel buon profumo di pane appena sfornato farcito da due, tre fette sottili di mortadella è un piacere d’altri tempi che fa bene al cuore. Il pane è stato per tanto tempo fonte di sostentamento e condivisione sociale. E per chi ama questo alimento, rinunciarci non è per niente facile. Tuttavia, il tipo di preparazione classica e la sua lievitazione appesantiscono lo stomaco e gonfiano l’addome. Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare ai suoi Lettori un’alternativa altrettanto gustosa da mettere sotto i denti senza avere la sensazione di sentirsi gonfi “come un pallone”. In che modo? Con la ricetta del pane senza lievito, comunemente chiamato pane azzimo. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

300 g di farina integrale;

250 ml di acqua;

sale q.b.

Mangiare pane in quantità senza avere gonfiore addominale, ecco il segreto da copiare. Preparazione

Il pane senza lievito rappresenta un’ottima soluzione per gli amanti del genere. Semplice e versatile, la versione proposta questa sera utilizza la farina integrale, più indicata di quella del tipo 00 e sicuramente meno trattata chimicamente. Inoltre, l’aggiunta del sale è facoltativa. Per dar forma al pane senza lievito innanzitutto, è necessario inserire in una terrina prima la farina e poi a filo l’acqua. La dose di acqua è indicativa. Non deve essere versata per forza tutta. Se ci si rende conto che l’impasto risulta omogeneo ed elastico non rovinare con un’eccessiva quantità d’acqua. Una manciata di sale e un’altra mescolata.

A questo punto, l’impasto può essere diviso in più porzioni. Queste ultime andranno stese con l’aiuto di un mattarello per ottenere la forma di dischi non troppo sottili. Cuocere alla temperatura di 230° per circa 20 minuti.

Se “Mangiare pane in quantità senza avere gonfiore addominale, ecco il segreto da copiare” è stato utile ai Lettori. si consiglia anche “5 errori comuni da non commettere più per avere una pizza fatta in casa perfetta“.