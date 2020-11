Quando si nominano i panini al latte, il primo pensiero va ai più piccini, amanti da generazioni di questa preparazione soffice e gustosa. Con la più classica crema di nocciole o in versione salata con il prosciutto cotto, i panini al latte sono sfiziosi da mangiare e simpatici da preparare. Da provare con l’aiuto dei bambini che regaleranno quel tocco d’allegria in più alla ricetta. Di seguito l’occorrente.

Ingredienti

500 g di farina tipo 00;

300 ml di latte tiepido;

1 cucchiaio di miele;

1 noce di burro;

25 g di lievito di birra;

1 pizzico di sale;

1 uovo per spennellare il composto.

La morbidezza è di casa con i panini al latte pronti in pochi minuti. Il procedimento

In una ciotola sbriciolare il lievito e lavorare con una mezza tazzina di latte intiepidito e un cucchiaio di miele. Con l’aiuto di un cucchiaio mescolare con cura. Non c’è da preoccuparsi se si forma un leggero strato di schiuma. È normale. Dunque, a questo punto, ad uno ad uno unire tutti gli ingredienti. Il latte avanzato prima, la noce di burro sciolta e la farina setacciata. Una volta amalgamati gli ingredienti, coprire con un foglio di pellicola alimentare trasparente e lasciare lievitare per circa 2 ore.

Successivamente, dividere l’impasto prima in due metà e poi pian piano formare delle piccole palline quanto più possibile uguali l’una con l’altra, della grandezza di una pallina da tennis.

Posizionare le palline su una teglia ricoperta da un foglio di carta da forno e lasciate da parte per far completare la lievitazione per un’altra mezz’ora. Dopo, spennellare il tuorlo d’uovo sulla superficie di ciascuno ed infornare in forno già caldo a 200 gradi per circa 15 minuti. Ed il gioco è fatto.

