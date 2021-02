Sarà facile tornare in forma con uno spuntino invitante, da preparare con la frutta di stagione come le mele, le banane, ananas, arance, fragole o altri frutti. Il procedimento è identico per ogni frutto, basterà procedere con l’essiccazione in forno che richiederà un po’ di tempo, ma l’effetto finale sarà ben ripagato.

La ricetta qui proposta prende ad esempio le chips di mele che potranno essere gustate una volta raffreddate come snack o per decorare torte o anche per la colazione versando le chips nello yogurt o nel latte insieme a dei fiocchi d’avena.

Le chips sono perfette da abbinare a dei gustosi smoothies con frutta e verdura per equilibrare la dieta nel verso giusto senza troppe rinunce, nella ricetta qui proposta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

500 g di mele non farinose

50 g di zucchero

150 g d’acqua

1 limone

cannella (facolativo)

Tornare in forma con uno spuntino invitante e facile da preparare

Procedimento

Iniziare la preparazione riscaldando in un pentolino sul fuoco moderato l’acqua con lo zucchero. Far sciogliere quest’ultimo, arrivando ad un inizio di ebollizione per poi spegnere e lasciar raffreddare.

Nel frattempo prendere le mele, togliere il torsolo con l’apposito attrezzo e tagliare a fette sottili la mela, cercando di rispettare lo stesso spessore per una cottura uniforme. Lo spesso dovrà essere quello di una chips quindi di 2 massimo 3 millimetri.

Successivamente, quando lo sciroppo sarà freddo immergervi le chips di mela tagliate con cura e lasciando insaporire per circa 20 minuti.

Prendere le chips, posizionarle su una teglia ricoperta di carta da forno, spolverare di cannella e infornare, con la modalità ventilata, a 90°C per il tempo che occorrerà per farle essiccare. Ogni tanto controllare la cottura girando le chips per far essiccare uniformemente e non farle bruciare.

Dopo qualche ora di cottura risulteranno ancora morbide, ma sarà l’effetto del calore che quando scomparirà renderà le chips gustose e croccanti.