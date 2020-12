In una dieta sana non dovrebbero mancare degli alimenti come la frutta e la verdura essenziali per il nostro organismo e preparando dei gustosi smoothies si potranno equilibrare determinate mancanze.

Le fibre e le vitamine sono fondamentali per il benessere dell’organismo e uno dei modi per assimilarle correttamente sarebbe mangiarle crude e con la buccia. Proprio per questo motivo, si può ricorrere ai dei salutari e buoni smoothies da preparare in pochi minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Utili per il fabbisogno quotidiano, sono proprio quello che ci vuole per una dieta sana, leggera e nutriente. La giusta abitudine che avvantaggerà qualsiasi dieta a partire dalla colazione alla merenda.

Fondamentali dopo aver praticato attività fisica, ma anche per chi vuole tenere sotto controllo il peso o integrare con minerali e vitamine che difficilmente si riescono ad assimilare, gli smoothies aiutano a superare quei limiti che un’alimentazione giornaliera può avere soprattutto per mancanza di tempo.

Come equilibrare la dieta con frutta e verdura preparando gustosi smoothies

Gli smoothies sono molto nutrienti e ricchi di vitamine rispetto ai comuni frullati. Negli ingredienti sono presenti alternative valide, come lo yogurt magro al posto del latte o semplicemente acqua o latte di soia.

In base alle proprie esigenze si possono sperimentare ricette detox a basso contenuto calorico, che apportano maggiore quantità di potassio per chi pratica sport e così via…

Depurare l’organismo con i detox smoothies associando i benefici della frutta con la verdura, non è mai stato così semplice.

Con la barbabietola rossa si può contrastare l’ipertensione, l’anemia e contiene saponine che aiuta il processo di eliminazione dei grassi, depura l’organismo, migliora e rinforza il sistema immunitario oltre ad essere un ottimo diuretico.

Ingredienti

barbabietola rossa

carota

mela dolce

pera matura

Procedere con scottare in acqua bollente la carota e la barbabietola e far intiepidire prima di frullarle.

Approfondimento

Ecco i trucchi per non ingrassare durante le feste natalizie senza troppe rinunce