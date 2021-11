Ecco un dolce che allo stesso tempo è un rustico e che può sprigionare tutte le sue caratteristiche della festa. Insomma un dolce che va bene per qualsiasi occasione e che ci permetterà di fare il pieno non solo di bontà ma anche di tanti elementi nutrienti e salutari. Ecco allora incredibilmente delicata la torta brasiliana senza glutine né lattosio al profumo di carota.

Una torta da samba

La torta di carote brasiliana è un dolce tradizionale del Brasile estremamente delicato che, come si dice “si scioglie in bocca”. Apparentemente sembra una contraddizione perché la carota è un alimento abbastanza consistente. Il segreto sta nella tecnica di cottura che ci permetterà di avere delle carote tenere e saporite.

La carota è un ortaggio dal colore arancione che ci indica la presenza di betacarotene. Questa sostanza ha un forte potere antiossidante, come anche la vitamina C. La carota grazie all’apporto di vitamina A e carotenoidi potrebbe aiutare a proteggere pelle, mucose e occhi. La vitamina C è di supporto al sistema immunitario e proteggerebbe anche i denti e le gengive. Le vitamine del gruppo B, invece, sono di aiuto per un buon metabolismo.

La torta brasiliana a base di carote non è solo buona e delicata da gustare, ma anche ricca di sostanze utili alla nostra salute e fatta con prodotti senza glutine e lattosio. Si faccia attenzione che in etichetta i vari prodotti non contengano la scritta “tracce di lattosio”.

Ingredienti

3 uova;

100g di carote pelate e grattugiate;

200ml di olio di semi di girasole;

300g di farina di riso;

250g di zucchero;

1 bustina di lievito;

1 bustina di vanillina;

polvere di cacao.

Dopo aver rapato le carote, facciamo intenerirle mettendole a cuocere in un tegamino con acqua, fino a quando non diventino tenere. In un frullatore capiente mettiamo i tuorli d’uovo, l’olio e le carote in modo da avere un prodotto ben amalgamato. Tiriamo fuori dal frullatore il composto e mischiamolo in una ciotola capiente assieme alla farina, la vanillina e lo zucchero. Possiamo amalgamare ancora con l’aiuto di una frusta elettrica o una spatola manuale.

A parte facciamo montare a neve gli albumi d’uovo e li aggiungiamo al resto insieme al lievito. Versiamo il tutto in una teglia rotonda e mettiamo al forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Quando la torta è pronta e si è raffreddata potrà essere consumata.

In Brasile la torta si può anche presentare coperta da una glassa di cioccolato fondente. Se è il caso si può far fondere della polvere di cacao con un poco di olio in un pentolino, e cospargere la torta. In alternativa del semplice zucchero a velo oppure la si gusta così com’è, senza aggiungere nulla. Un piccolo capolavoro di bontà che non domanderà molto tempo. Infine, si consiglia anche questa strepitosa ricetta del budino di castagne.