In autunno e in inverno non sono molte le piante che si possono coltivare nell’orto. Ma, con qualche sforzo in più, si riesce comunque a ottenere un raccolto rigoglioso.

Sarebbe un peccato, allora, se un fastidioso insetto rovinasse tutte le piantine. Dunque, ecco come combattere il micidiale parassita dell’orto autunnale grazie a un rimedio portentoso e naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un piccolo insetto che causa grandi danni

Non è detto che in autunno e in inverno si debba trascurare l’orto. Infatti, le piante che sopravvivono al freddo sono poche, ma possono dare grandi soddisfazioni.

In particolare anche a novembre si possono coltivare alcune varietà di piselli particolarmente resistenti, oppure un bulbo che aiuterebbe ad abbassare la pressione.

Ma i veri protagonisti dell’orto autunnale sono gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle crucifere: tutti i tipi di cavolo, broccoli, cavolfiori, ravanelli, crescione, ma anche un’insalata ricchissima di antiossidanti.

Queste piante sono resistenti al freddo, ma purtroppo temono un nemico micidiale. Si tratta dell’afide ceroso, un piccolo insetto particolarmente ghiotto di crucifere. Il parassita sopravvive alle basse temperature, perciò può infestare l’orto tutto l’anno.

Lo si riconosce facilmente dall’aspetto: sembra un piccolo pidocchio verde, ricoperto da una patina biancastra. Non è scontato, tuttavia, individuarlo in tempo. Infatti l’afide ceroso si nasconde sul lato inferiore delle foglie, oppure fra una foglia e l’altra.

Le piante attaccate da questo insetto ingialliscono e si deformano. Se sono giovani il loro sviluppo può addirittura arrestarsi. Come fare allora per stroncare sul nascere un’infestazione di pidocchi dei cavoli?

Ecco come combattere il micidiale parassita dell’orto autunnale grazie a un rimedio portentoso e naturale

Fortunatamente per combattere l’afide ceroso non bisogna per forza ricorrere a insetticidi chimici. È possibile infatti prevenire e eliminare questa infestazione grazie a un utile rimedio della nonna.

Questo usa solo due ingredienti, entrambi particolarmente efficaci contro gli afidi: l’aglio e il peperoncino. Il primo infatti contiene l’allicina, un antibiotico e antiparassitario naturale. Il secondo irrita gli insetti, spingendoli ad andarsene.

Preparando un macerato di peperoncino e aglio, si potrà giocare d’anticipo e prevenire l’arrivo dei temuti afidi. Ma anche stroncare sul nascere un inizio di infestazione.

Per preparare in casa il rimedio naturale, bisogna prima ricordarsi di indossare dei guanti per proteggersi dall’azione irritante del peperoncino. Basterà poi tritare 20 grammi di peperoncino essiccato e 100 grammi d’aglio. Poi mescolare i due ingredienti a 10 litri d’acqua, meglio se in un recipiente di terracotta.

Lasciar macerare il tutto per dieci giorni, agitando il contenitore una volta al giorno. Filtrare e irrorare direttamente sulle piante, avendo cura di bagnare le zone colpite dai parassiti.

Insomma, una soluzione semplice ed economica, completamente naturale.