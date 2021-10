Appassionarsi a film e serie tv è un’abitudine molto diffusa. Una trama ben strutturata, infatti, può insegnarci tantissimo sulla vita, sulla storia e sulle relazioni con le altre persone. Osservare su di uno schermo ciò che spesso ci accade nella vita reale, può essere educativo e ci può rendere maggiormente lucidi e consapevoli. Anche quando il film che stiamo guardando è surreale o al limite della normalità, possiamo trarre degli insegnamenti importantissimi. Per non parlare poi del piacere di passare una serata in tranquillità facendoci coinvolgere da storie che ci appassionano e ci entusiasmano. E sicuramente quella della serie che stiamo per presentare rientra in questa categoria.

Torna su Netflix una serie che aveva sbaragliato la concorrenza e che sta conquistando tutti

Netflix offre spesso prodotti, originali e non, che colpiscono il grande pubblico e che rendono la maggior parte delle persone entusiaste. Alcuni contenuti li avevamo già presentati in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già parlato di una serie su questa piattaforma che stava raccogliendo un successo enorme. Oppure, cliccando qui sarà possibile consultare altre tre trame che hanno ricevuto un’ottima accoglienza dalla critica e dal pubblico. Oggi, invece, vogliamo anticipare un’altra serie già molto conosciuta dai telespettatori. Infatti, torna su Netflix una serie che aveva sbaragliato la concorrenza e che sta conquistando tutti. Per l’esattezza, oggi parleremo della sua terza stagione in uscita tra pochi giorni. Si tratta di “You”, un thriller che ha appassionato tantissimi telespettatori.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco cosa dovremo aspettarci dalla terza stagione di You

Prepariamoci perché il 15 ottobre tornerà finalmente “You” con la sua terza stagione. Gli appassionati attendevano con ansia questo momento e, finalmente, tra poche ore i nuovi episodi saranno disponibili. Per chi non conoscesse la serie e volesse qualche piccola informazione, si tratta di un thriller concentrato su amore e ossessione. La storia inizia mettendo il focus sul libraio di New York Joe Goldberg, che si trasformerà nel corso degli episodi, mostrando la sua natura oscura e malata.

Nella seconda stagione, lo stesso Joe incontrerà una donna, Love, con cui inizierà una storia. Ma la nuova partner mostrerà gli stessi segni di ossessione del protagonista, e questo costringerà i due a lasciare Los Angeles (città in cui vivevano) e a trasferirsi, soprattutto dopo la nascita del figlio Henry. Nella loro nuova casa in California del Nord, però, le cose prendono una piega inquietante. Infatti, Joe trova una nuova ossessione, ossia Natalie, e inizia a combattere nuovamente con se stesso e con il proprio lato oscuro che incontrerà, nell’immediato, quello di Love. A renderlo l’atmosfera ancora più tetra ci saranno poi i vicini della coppia che nascondono dei segreti inaspettati. Sospetti e omicidi creeranno una climax unica che ci terrà incollati allo schermo.

Approfondimento

Dovremmo assolutamente vedere questo strabiliante film su Netflix che ci lascerà di stucco