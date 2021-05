Ogni serie TV ha una sua storia e un suo senso. Ogni trama può portarci in luoghi lontani, può farci apprezzare mondi sconosciuti e può svelarci una nuova parte di noi stessi. Per questo motivo, è giusto conoscere più serie tv possibili, per poterle apprezzare tutte. E oggi vogliamo indicarne alcune che hanno fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori. Vediamo, allora, 3 serie TV su Netflix che stanno facendo impazzire tutti e che nessuno riesce più a smettere di guardare.

Sense 8

Otto persone. Otto sconosciuti. Tutti da una parte diversa del mondo. Ognuno di loro ha una connessione telepatica con l’altro, che li porta a diventare una famiglia. Si tratta dei sensate, un genere umano con un legame psichico oltre il normale, che prova emozioni extrasensoriali. Insieme, tenteranno di sconfiggere Whispers che dà loro caccia per studiarli o, peggio, ucciderli. Una serie che professa l’amore in ogni sua forma, che non si ferma ai limiti dell’immaginazione e che porta, per la prima volta, l’empatia in evidenza.

Ray Donovan

L’ortodossia è ciò che non troveremo in questa strepitosa serie TV. Ray Donovan, infatti, rappresenta il mondo da un punto di vista che non prevede la morale. La storia, che inizia con un brusco risveglio e con una ragazza morta in un letto di un albergo davvero lussuoso, continuerà seguendo le regole del protagonista. Si tratta della persona da chiamare in un momento di panico, che aiuta a uscire dai problemi persone importanti e star di Hollywood. La sceneggiatura, scritta in modo magistrale, riesce ad entrare nella mente dello spettatore, offrendo al pubblico un personaggio perfettamente delineato che ci farà innamorare.

Dinasty

Il lusso, la ricchezza, l’invidia, la fisicità, i tradimenti. Ecco cosa troveremo in Dynasty. Questo remake della nota serie degli anni ’80 ha tenuto incollati allo schermo migliaia di spettatori.

Dopo esserci addentrati nella storia della famiglia Carrington, conosceremo nella seconda stagione anche Alexis, che ribalterà le sorti della serie. Dynasty ci farà assaporare la ricchezza, ma ci mostrerà anche il suo lato oscuro, superficiale e, a tratti, spaventoso.

Dunque, ecco le 3 serie TV su Netflix che stanno facendo impazzire tutti e che nessuno riesce più a smettere di guardare.

