Netflix è sicuramente una delle piattaforme più usate ultimamente per guardare film e serie TV. E ci sono alcune pellicole che vale assolutamente la pena di vedere fino all’ultimo secondo. Infatti, esistono dei film che possono rapirci e portarci in luoghi lontani per qualche ora. Ed è proprio questo lo scopo di ammirare una trama ben fatta, con effetti speciali e attori di un certo calibro. E il film che stiamo consigliando oggi ha tutto ciò. Perciò, vediamo di quale stiamo parlando.

Dovremmo assolutamente vedere questo strabiliante film su Netflix che ci lascerà di stucco

Con la firma di Martin Scorsese, presentiamo “The Irishman”, un capolavoro davvero geniale. Si tratta della storia vera di Frank Sheeran, l’assassino irlandese di Jimmi Hoffa. Dopo aver combattuto nel secondo conflitto mondiale, la vita del protagonista si intreccia con quella di un boss della mafia nella città di Philadelphia. I due diventano talmente stretti che il boss decide di presentare Sheeran a Hoffa, il capo dei sindacati dei camionisti. Tra Frank e Jimmi si crea un legame davvero particolare, fino a creare un’amicizia che sembra indissolubile. Ma le cose cambieranno e prenderanno una piega davvero inaspettata, sullo sfondo delle città statunitensi. Il crimine e la malavita sarà raccontata nei minimi dettagli e noi avremo la possibilità di entrare nella mente dei personaggi e di capirne la psicologia.

Perché dovremmo guardare proprio The Irishman

Partiamo dal presupposto che in questo film vedremo recitare fianco a fianco il grandissimo Robert de Niro, il magistrale Al Pacino e il grande Joe Pesci. Quindi già questo dovrebbe assolutamente convincerci. Ma non è solo questo. La trama intricata ci permetterà di assaporare a pieno tutti gli aspetti della vita portati all’estremo. Il modo diretto in cui Scorsese mette in scena la storia ripresa dal libro omonimo di Charles Brandt mette in risalto la malinconia, la tragedia greca, l’animo umano.

Infatti, dovremmo assolutamente vedere questo strabiliante film su Netflix che ci lascerà di stucco. La sua trama non ci deluderà e noi rimarremo letteralmente incollati allo schermo del computer o del televisore. Perciò, cosa stiamo aspettando? Stasera sappiamo esattamente cosa guardare e non ci resta che schiacciare play!

Approfondimento

