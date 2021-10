La pelle è un vero e proprio biglietto da visita. Diciamolo, è una delle prime cose che mostriamo e, proprio per questo, dovremmo sempre prendercene cura con molta attenzione. A volte alcune abitudini che abbiamo non ci aiutano in questa impresa e quindi dobbiamo attrezzarci. Se non vogliamo comprare prodotti troppo costosi, potremmo tentare la strada dei rimedi della nonna. Infatti, ci sono diversi consigli che vengono dalle vecchie generazioni e che potrebbero tornarci fortemente utile per raggiungere il nostro obiettivo. Oggi vogliamo presentarne uno in particolare.

Questa farina sarà formidabile per la nostra pelle rendendola riposata e lucente anche dopo i 50

Realizzare delle maschere per il viso a casa può essere davvero semplice e, perché no, anche divertente. Dedicarci a noi stessi con qualcosa che abbiamo creato può essere un ottimo modo per farci una coccola e dimostrarci il bene che ci vogliamo. In questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato un contorno occhiaie da realizzare a casa davvero formidabile. In un altro avevamo già spiegato come creare una maschera fai da te per illuminare il viso. Oggi ne proponiamo un’altra che, siamo sicuri, avrà un odore buonissimo che ci conquisterà in un secondo. Tutto ciò che dovremo procurarci sarà la farina di riso. Infatti, questa farina sarà formidabile per la nostra pelle rendendola riposata e lucente anche dopo i 50.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come realizzare una meravigliosa maschera fai da te per il viso direttamente a casa nostra

Sappiamo bene che la farina di riso ha delle ottime proprietà per la nostra pelle. E questo lo avevamo già spiegato in questo nostro precedente articolo. Oggi vogliamo proporne un uso diverso, mischiandola con degli ingredienti che doneranno ancor più lucentezza al nostro volto. Dovremo avere, oltre alla farina, anche olio di cocco e acqua di cocco. Per prima cosa, prendiamo una ciotola e versiamo un cucchiaio di farina di riso. Ora, aggiungiamo 2 cucchiai di olio di cocco e mescoliamo fino a che il composto sarà abbastanza omogeneo.

Applichiamola sul volto e aspettiamo per un quarto d’ora più o meno. Per sciacquare, poi, utilizziamo l’acqua di cocco. Vedremo, dopo qualche applicazione, che i risultati ci soddisferanno. In questo modo, potremo prenderci cura del nostro volto e della nostra immagine. Il nostro biglietto da visita, infatti, sarà splendente e la pelle sembrerà più riposata e levigata del solito. Per non parlare poi dell’olio e dell’acqua di cocco, che doneranno al volto un profumo buonissimo e ci faranno sentire sicuri e a nostro agio al massimo.