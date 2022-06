Per molti italiani la lotta contro le zanzare in estate diventa una guerra feroce. E se non abbiamo le zanzariere alle finestre, spesso dobbiamo fare una scelta crudele: lasciare le finestre aperte e goderci l’aria fresca facendo entrare le zanzare, o tenerle chiuse per difenderci dai malefici insetti ma rischiare di soffocare. Molti non riescono a dormire con le zanzare in stanza che ci punzecchiano tutta la notte e no, non è un’impressione: amano particolarmente pungerci sulle caviglie. Far installare delle zanzariere non è una spesa indifferente e molti italiani semplicemente non se la possono permettere. Ma non tutto è perduto, perché ultimamente sta tornando di moda un tipo di zanzariera molto più semplice di quelle alle finestre, che risolve il problema delle zanzare con una spesa minima, inferiore a 50 euro e che possiamo installare tutti in una mossa. Vediamo di che cosa si tratta.

La zanzariera a baldacchino si installa in una mossa

Parliamo della zanzariera a baldacchino, cioè la zanzariera intorno al letto che si attacca al soffitto. Questo tipo di zanzariera ha un’aria un po’ vintage. Ci fa venire in mente i vecchi film, oppure i resort di lusso in paesi tropicali. In effetti è prevalentemente diffusa nei paesi dell’Africa e dell’Asia, dove è fondamentale difendersi dalle zanzare perché queste possono trasmettere malattie mortali. Ma questo tipo di zanzariera è utilissimo anche qui da noi. Ci permette di dormire con tranquillità con le finestre aperte senza temere le punture di zanzare. Ma vediamo come si installa.

Torna in uso questo tipo di zanzariera molto più comoda di quelle per infissi e che costa meno di 50 euro

La zanzariera a baldacchino si può acquistare comodamente online, è molto compatta e i modelli più semplici costano intorno ai 50 euro. Sono grandi abbastanza per proteggere un letto matrimoniale. Installarla è semplicissimo. Non occorre bucare il soffitto per infilare viti. La zanzariera infatti è molto leggera, e basterà attaccare al soffitto un supporto adesivo che generalmente si trova all’interno della confezione. Non ci serviranno trapani, martelli o chiodi e in due minuti avremo installato la zanzariera.

L’installazione è semplicissima, si può comodamente rimuovere durante l’inverno

Torna in uso questo tipo di zanzariera semplicissima che si può mettere via durante l’inverno per avere zero ingombro in camera da letto. Basterà sganciare la zanzariera, piegarla e riporla. Il supporto resterà attaccato al soffitto per utilizzare la zanzariera durante l’estate successiva. Una soluzione comodissima e molto più economica delle zanzariere a infisso.

