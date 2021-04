Le zanzare sono il peggiore nemico di molti di noi durante la stagione estiva. Sembra che nessun deterrente funzioni, e nonostante unguenti, trappole e spirali antizanzara, non possiamo mettere il naso in giardino senza venire punti da una mezza dozzina di questi fastidiosissimi insetti.

Ma non disperiamo. Come in tutte le cose, anche quando si tratta di infestazioni di zanzare, è sempre meglio prevenire che curare. Bastano pochi semplici accorgimenti per evitare che le zanzare colonizzino il nostro giardino, e dire addio per sempre ai bubboni pruriginosi.

Ecco i due trucchi per prevenire un’infestazione di zanzare in giardino e godersi un’estate senza ronzii.

Attenzione ai sottovasi

Tutti sappiamo che le zanzare hanno bisogno dell’acqua per riprodursi, dato che trascorrono buona parte della loro vita sotto forma di larva acquatica. E siamo noi che gli forniamo l’ambiente ideale per trasformare il nostro giardino in un allevamento di zanzare.

L’acqua nei sottovasi è l’ambiente ideale per le larve di zanzare perché hanno acqua sempre fresca e un ambiente privo di predatori. Attenzione dunque: cambiamo spesso l’acqua dei sottovasi, e non lasciamo che si trasformi in acqua stagnante.

In questo modo, le zanzare non troveranno un luogo dove stabilirsi nel nostro giardino.

Facciamoci aiutare dai nostri alleati naturali

Il secondo dei due trucchi per prevenire un’infestazione di zanzare in giardino e godersi un’estate senza ronzii è quello di farci aiutare dai nostri alleati naturali nella lotta alle zanzare.

Esistono molti animali che si cibano di zanzare, e possono consumarne a migliaia nel giro di poche ore. Primi fra tutti ci sono i pipistrelli, animale incompreso ma preziosissimo. Anche rondini, rondoni, pigliamosche e altri uccelli possono aiutare a liberarci dalle zanzare. Non scacciamo via le lucertole se le vediamo sonnecchiare nel giardino: anche loro vanno ghiotte di zanzare.

Persuadere i pipistrelli a venirci a trovare potrebbe essere difficile, ma ecco qualche semplicissimo consiglio per attirare i pipistrelli in giardino.