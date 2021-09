Non c’è nemico peggiore delle zanzare quando vogliamo goderci una serata all’aperto. Questi odiosissimi insetti sono sempre alla ricerca di prede, e spesso riescono a trovarci in pochi secondi. Quante volte ci è capitato di grattarci ovunque dopo aver trascorso appena pochi minuti all’aperto?

Molti hanno notato che le zanzare non solo amano pungere alcune persone più di altre, ma anche che hanno dei punti del corpo preferiti. E tra le parti del corpo più martoriate da questi odiosi succhiasangue ci sono certamente le caviglie. Sembra che le zanzare amino puntare le caviglie più di qualsiasi altra zona. Ma perché questo avviene? La risposta è sorprendentemente semplice.

Non è un’impressione, alle zanzare piace particolarmente pungerci sulle caviglie, ecco perché.

Le zanzare individuano le loro prede 'a naso', utilizzando la vista soltanto in minima parte. Infatti, per individuare un malcapitato da pungere, seguono la scia di composti chimici da noi emessa. Prima fra tutti l'anidride carbonica, che esaliamo con il respiro. Ma questo non è l'unico gas che indica agli insetti che un banchetto è vicino. Sembra incredibile, ma le zanzare riescono a individuarci anche dalla puzza dei piedi. Per essere precisi, la colpa non è nostra bensì dei batteri che vivono sulla nostra pelle. Quando sudiamo, i batteri consumano i nostri prodotti di scarto ed emettono gas nauseabondi. È per questo motivo che ci puzzano i piedi.

Le zanzare percepiscono i composti chimici emessi dai batteri sulla nostra pelle

I piedi sono tra le parti del corpo in cui sudiamo di più, specialmente se portiamo le scarpe chiuse. È questo odore che attira le zanzare. Altre parti del corpo particolarmente odorose, come le ascelle, tendono ad essere coperte dai vestiti, ed è per questo che le zanzare ci pungono meno.

Come possiamo quindi sfuggire a queste temibili nemiche? Con buona pace della nuova moda delle caviglie scoperte, la prima regola è indossare le calze. Se vogliamo minimizzare il rischio di punture sulle caviglie, un bel paio di calze spesse saprà risolvere il problema.

Un trucchetto per tenerle alla larga

Altra soluzione è quella di usare i prodotti repellenti in commercio, ricordandoci di ricoprire le caviglie con una dose generosa.

Ma c’è anche un altro trucco. Le zanzare odiano certi colori più di altri, e se scegliamo bene il nostro outfit, potremo sfuggire alle loro attenzioni. Sono questi i colori migliori da indossare per non attirare le zanzare e trascorrere la serata senza punture.