Molti pensano che sia impossibile essere un blogger a tempo pieno e guadagnare abbastanza soldi per vivere. Alcuni lo vedono come un hobby, come un passatempo, come una passione, ma sono pochi coloro i quali lo vedono come un lavoro.

Essere un “blogger” o un “influencer”, invece, nell’ultimo decennio si è trasformato da hobby a professione e modello di business vero e proprio. Ecco perché oggigiorno ci sono sempre più blogger che si guadagnano da vivere con il loro lavoro online, come per esempio i blogger di viaggi, che guadagnano scrivendo della loro passione.

Esamineremo adesso alcuni metodi pratici per guadagnare.

Guadagnare con un proprio blog è possibile, vediamo 4 consigli per guadagnarsi da vivere attraverso il web

AdSense di Google è uno dei modi più semplici per guadagnare dal proprio blog: si incorpora uno snippet di codice nel proprio blog (ad esempio in un widget nella barra laterale). Dopo di che verrà inserito un annuncio.

Quando un visitatore fa clic su uno degli annunci, il proprietario del blog riceverà dei soldi (di solito tra 0,10 euro e 0,80 euro per clic, in alcuni casi anche di più).

Google fornisce annunci adatti alle dimensioni del proprio blog. Si possono guadagnare poche centinaia di euro, ma anche migliaia di euro. In quest’ultimo caso, ovviamente, si richiede un numero molto elevato di visualizzazioni di pagina (almeno 200.000, se non di più) e un gran numero di annunci sul blog.

Il secondo consiglio potrebbe essere commercializzare direttamente i banner pubblicitari. Se si ha un partner pubblicitario permanente, la fatturazione può essere eseguita in diversi modi, ad esempio un euro per clic, per visualizzazione o un importo fisso mensile. Un enorme svantaggio di questo metodo, attualmente, sarebbe dato dal fatto che i visitatori dei siti stanno ignorando sempre di più i banner pubblicitari.

Gli ultimi 2 utili consigli

Guadagnare con un proprio blog è possibile seguendo alcuni consigli. Adesso vediamo gli ultimi 2.

Il terzo consiglio per guadagnare attraverso il proprio blog sarebbe assumere qualcuno che possa occuparsi del marketing e cercare i clienti adatti al nostro blog.

Ovviamente ci sarà uno stipendio da pagare, ma ne può comunque valere la pena. In primo luogo perché il marketer di solito ha molta esperienza nell’acquisizione di clienti, nella negoziazione dei prezzi e di solito ha una base di clienti già esistente; in secondo luogo perché un esperto può utilizzare anche post sponsorizzati e aiutare il blog ad aumentare i guadagni.

L’ultimo consiglio sarebbe utilizzare i programmi di affiliazione. Il principio è molto semplice: basterà includere un link di affiliazione nel proprio blog. Se un visitatore farà clic su questo collegamento e ordinerà qualcosa sul sito Web collegato (ad es. da un negozio online) o si registrerà per esempio per una newsletter o un concorso, il blog riceverà un credito o una commissione.

Il programma di affiliazione più popolare e conosciuto tra blogger è quello Amazon. Facile e adatto anche a principianti, ma con commissioni non molto elevate.

Si potrebbe entrare a far parte di una rete di affiliazione che unisce centinaia o addirittura migliaia di programmi partner di negozi online e fornitori di servizi. Seguendo questi consigli ci si potrà guadagnare da vivere con il proprio blog.

