L’Italia è il Paese del buon cibo e di luoghi artistici inestimabili. Se da ogni parte del Mondo arrivano turisti durante tutto l’anno per visitare le nostre bellezze un motivo c’è. Roma, Firenze e Venezia sono indubbiamente le città d’arte più amate e visitate, ma nei loro dintorni ci sono moltissimi altri borghi incantevoli. Proprio a metà strada tra Firenze e Roma sorge un borgo che possiede una caratteristica unica al Mondo e che possiamo visitare in un giorno. Qui scopriremo un paesaggio stupendo, ma anche specialità gastronomiche uniche e tantissimi luoghi di interesse da vedere.

La piccola Gerusalemme

In provincia di Grosseto, a poco più di 2 ore dalle città di Roma e Firenze si trova Pitigliano. Questo piccolo borgo è anche noto come la Piccola Gerusalemme perché nel XVI secolo vi si insediò la comunità ebraica. Ancora oggi qui possiamo vedere diversi edifici che testimoniano questo insediamento e la stupenda sinagoga. Possiamo raggiungere Pitigliano in automobile comodamente da Roma, Firenze e da Grosseto. In alternativa, da Grosseto, Orbetello, Siena e Viterbo partono dei collegamenti diretti in autobus per raggiungere questo splendido luogo.

Magico borgo tra Firenze e Roma da vedere in un weekend e in cui mangiare bene

Pitigliano sorge a circa 300 metri di altitudine su uno sperone di tufo. Questa posizione privilegiata le regala grande fascino e un paesaggio circostante verdissimo e mozzafiato. Una volta giunti a Pitigliano vedremo subito l’imponente acquedotto mediceo. 2 grandi archi compongono questa struttura che si integra perfettamente con il paesaggio circostante.

Il borgo è circondato da una cinta di mura realizzata a scopo difensivo in epoche differenti. Qui si aprono 2 porte: quella di Sovana e quella della Cittadella. In epoca rinascimentale, gli Orsini fecero progettare alcune terrazze panoramiche dalle quali possiamo godere di una vista stupenda. Passeggiare lungo le mura è un’esperienza davvero imperdibile.

Edifici importanti

Palazzo Orsini è un castello fortificato che si trova nel centro storico. Risalente al XII secolo, attualmente questo edificio ospita 2 musei: quello diocesano d’arte sacra e il museo archeologico. Nel museo archeologico potremo vedere reperti di epoca etrusca trovati tra l’800 e il ‘900 percorrendo 6 sale.

A Pitigliano ci sono diverse architetture religiose di rilievo e una su tutte è la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. Si tratta di una chiesa medievale costruita nel XIII secolo ma completata successivamente e proprio per questo motivo possiede anche delle caratteristiche barocche. Al suo interno troveremo opere sacre di rilievo e una fonte battesimale in legno.

Infine, non possiamo non citare la Fontana delle Sette Cannelle, una struttura monumentale costruita a metà del XVI secolo. Sita di fronte a Palazzo Orsini, questa fontana possiede 7 cannelle ed ognuna di esse è decorata con sculture e rilievi di pregio.

Cosa mangiare

Pitigliano è il magico borgo tra Firenze e Roma da vedere in un giorno d’autunno. Qui potremo assaporare piatti tipici della tradizione toscana come l’acquacotta, ma anche il cialdino dei tufi e piatti a base di cinghiale. Da non perdere anche lo sfratto, un dolce tradizionale ebraico dal ripieno irresistibile.

