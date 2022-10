Nel corso dell’ultima settimana la società ha pubblicato i risultati relativi ai primi tre trimestri del 2022 con numeri in deciso aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. LUVE, infatti, ha registrato un fatturato pari a 456,7 milioni di euro al 30 settembre 2022, in aumento del 29,6% rispetto al 30 settembre 2021. Il portafoglio ordini si è assestato a 196,4 milioni di euro, in crescita del 27,6% rispetto al 30 settembre 2021. Questi risultati non devono sorprendere in considerazione delle positive tendenze di lungo periodo che hanno caratterizzato il settore dei prodotti per la refrigerazione e il condizionamento. Quindi, i buoni risultati dei primi 9 mesi potrebbero spingere al rialzo LUVE.

Ma quanto vale il titolo secondo l’analisi fondamentale?

Qualunque sia la metrica utilizzata per valutare il titolo in termini dei multipli di mercato, il titolo LUVE risulta essere sottovalutato di almeno il 50%. Questo livello di sottovalutazione è confermato, poi, dagli analisti. Il prezzo obiettivo medio ottenuto dalle raccomandazioni, infatti, esprime una sottovalutazione del 42%. Anche la dispersione delle indicazioni dei vari analisti è molto interessante, essendo inferiore al 15%.

Dal punto di vista del dividendo sicuramente LUVE non si può considerare tra le azioni con dividendo dal rendimento elevato. Allo stato attuale, infatti, il rendimento è inferiore al 2% e anche negli anni a venire le prospettive non sono delle migliori.

I buoni risultati dei primi 9 mesi potrebbero spingere al rialzo LUVE: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo LUVE (MILLUVE) ha chiuso la seduta del 19 ottobre invariato rispetto alla seduta precedente, a quota 20,00 euro.

La proiezione in corso è rialzista ma sta trovando un forte ostacolo in area 20,46 euro (I obiettivo di prezzo). Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 22,16 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, poi, potrebbe collocarsi in area 23,86 euro (III obiettivo di prezzo).

Una chiusura giornaliera inferiore a 19,41 euro potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso le quotazioni potrebbero scendere almeno fino in area 17 euro.