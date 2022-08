Torna di moda una tendenza sullo scollo e ricorda una statua greca

Di tendenze ne sono passate, durante tutti questi anni. Il bello della moda è che non è mai scontata. Cambia, subisce una rivoluzione, ma è capace anche di ritornare all’origine. Alcune tendenze non sono mai svanite, altre sono passate, per poi tornare alla ribalta.

Un chiaro esempio sono i modelli di jeans straight e baggy, che hanno spopolato durante gli anni ’70. Come questi, vi sono tantissimi altri capi che gli stilisti hanno lanciato per essere apprezzati ancora una volta. Basti pensare al paper dress o alle jelly shoes, rivisitati in chiave moderna.

Gli esperti dello stile sanno bene dove puntare. Eleganza e raffinatezza sono le caratteristiche che cercano le donne di una certa età. Ebbene, torna di moda una tendenza sullo scollo, presa come spunto dalle linee delle splendide statue greche.

Drappeggi a cappuccio

La rinomata rivista di moda Vogue sta celebrando il grande ritorno dello scollo a cappuccio, arricchito di drappeggi che ricordano lo stile greco-romano. Non solo in estate, ma vedremo queste linee soprattutto nella collezione autunnale 2022.

Questo scollo cade sinuosamente sul petto, formando dei drappeggi morbidi, sensuali e chic. Diversi stilisti di rinomato calibro hanno creato capi e abiti da sera appositi per donne over 50, ma anche per le più giovani, che vogliono sperimentare un ritorno dello stile greco che omaggiava la bellezza per eccellenza.

L’estetica al centro del pensiero greco-romano

In effetti per gli antichi Greci, come anche per i Romani, l’estetica era fondamentale. La bellezza esteriore era il fulcro di ogni pensiero, celebrata anche dal poeta Gabriele D’Annunzio. Comunque, non è la prima volta che lo stile greco-romano viene omaggiato.

Anche nei lontani anni ’30, questo è stato d’ispirazione agli stilisti di un tempo. Se prima gli abiti erano semplici, arricchiti solo da questo scollo, adesso la modernità ha imposto dei cambiamenti. Infatti, bluse e abiti corti e lunghi sono stati impreziositi non solo dallo scollo a cappuccio, ma anche da fantasie che hanno spopolato durante questi anni. Il tema floreale nonché quello esotico ne sono degli esempi.

Torna di moda una tendenza sullo scollo e ricorda una statua greca

Lo scollo che andrà di moda quest’anno combacia con la tendenza “vedo non vedo”. Trattasi della tendenza per la quale gli abiti sono stati pensati per valorizzare le forme femminili, dietro la logica della sensualità. Infatti lo scollo sarà più lungo, quasi fino all’ombelico.

Per le donne che invece non vorrebbero osare, la seconda tendenza sullo scollo è del tutto diversa rispetto a quest’ultima. Anzi, l’esatto opposto. Infatti i drappeggi saranno i protagonisti di abiti e bluse, ancora più enunciati, che permetteranno di coprire le forme.

