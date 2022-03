Ritornano di moda questi jeans comodi degli anni ’70 adatti anche alle over 50 che valorizzeranno i glutei

Non la gonna, non il tailleur ma il jeans è il capo più indossato nel Mondo da tutti, a partire dai bambini fino agli anziani. È innegabile che ciascuno di noi abbia almeno un jeans dentro l’armadio. Non è necessariamente un capo casual ma può essere valorizzato anche in maniera elegante.

La storia del jeans risale alla fine dell’Ottocento ed è stato celebrato persino dal cinema, tramite i film cult che hanno fatto la storia. Se è stato inventato come un comodo indumento dedicato prettamente al lavoro, oggi invece è rinomato per essere un capo alla moda.

È stato il capo identificativo di diverse culture, come quella punk e quella degli hippies, tipici degli anni ’70. Nel corso del tempo, ha subito delle modifiche nella struttura, apposite per adeguare la moda al cambiamento della società. Per esempio, dai classici jeans attillati sono stati inventati quelli elasticizzati, per venire incontro alle persone dalle forme morbide. Per le teenagers, sono stati realizzati i jeans strappati e impreziositi di adesivi e toppe disegnate. Mentre per le donne mature, quelli più eleganti.

In effetti, i primi jeans storici non rispondevano a tutte le esigenze della società. Oggi, invece, l’esigenza di adeguamento è stata l’arma vincente. Ecco perché tutti indossano i jeans, persino i bambini. Un modello di jeans, che ultimamente ha preso campo sia tra le donne che tra gli uomini, è lo skinny.

Trattasi di un modello stretto che valorizza i fisici scolpiti. Tuttavia, oggi stiamo assistendo ad un ritorno al passato, proprio perché la moda è fatta così. Passa per poi tornare. Ecco perché ritornano di moda questi jeans comodi degli anni ’70.

Un’estate più comoda

Per la collezione primavera ed estate 2022, si è pensato di rendere le giornate più comode e pratiche. Ecco perché le case di moda hanno ripreso i jeans che hanno fatto la storia, coniugando la comodità e il fashion. Inoltre, questi stessi jeans non hanno nulla di meno rispetto a quelli skinny, poiché valorizzeranno i glutei allo stesso modo. Rispolveriamo i nostri jeans straight e baggy, tipici degli anni passati perché saranno la moda della prossima stagione.

I jeans straight sono super comodi, poiché elasticizzati ed a vita alta. Si possono trovare nella versione “a sigaretta” o nella versione degli anni ’70 “a zampa”. I jeans baggy, invece, sono molto più larghi, quasi oversize, perfetti per nascondere i chili di troppo e per risaltare un fisico magro.

Tuttavia, questi jeans hanno subito delle modifiche innovative. Infatti, sono più corti rispetto al passato, proprio per rispondere alle ultime tendenze di moda. Ricordiamo che non sono modelli creati esclusivamente per le giovani, ma sono perfetti per un ampio pubblico, come per le over 50.

