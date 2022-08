Ecco cosa mettere in valigia per una vacanza al mare alla moda a 50 anni

Abbiamo dato il benvenuto al mese di agosto e ciò significa che le ferie stanno per arrivare. Perché tanta gente preferisce questo mese per andare in vacanza? Le motivazioni possono essere le più disparate, ma quello che ci interessa è cosa mettere in valigia, se la nostra è una vacanza lunga e al top.

Bellissimo partire, rilassarsi al mare, fare aperitivi in barca al tramonto. Ma in questo caso, la nostra “preoccupazione” riguarda proprio cosa indossare. Soprattutto se non abbiamo una valigia capiente. Tuttavia non c’è bisogno di mettersi le mani nei capelli per la disperazione. Gli esperti di ProiezionidiBorsa sono pronti per aiutare i gentili Lettori in questa ardua impresa.

Il look per ogni occasione

Pensare al look in vacanza è un pensiero che attanaglia, più che altro, le over 50. Le teenagers, infatti, di solito non hanno di queste preoccupazioni. Per loro sono sufficienti degli abiti, degli shorts, dei top super alla moda, delle zeppe e dei tacchi e sono pronte per partire.

Le donne adulte, invece, tengono maggiormente al look. E come biasimarle. Dunque, ecco cosa mettere in valigia per una vacanza al mare. Innanzitutto, consigliamo di portare dei capi bianchi. In estate il bianco è il colore per eccellenza ed è molto elegante, per qualsiasi occasione. Sia per la barca, a tema white party, che per camminare in riva o al lungomare.

In secondo luogo, scegliamo dei pantaloni con colori estivi che, comunque, stiano bene con qualsiasi altro colore. In questo caso, gli abbinamenti verranno da sé. Allo stesso modo, le gonne e le scarpe. Sebbene, se volessimo apparire chic e sensuali, non dobbiamo dimenticare che lo spazio non è lo stesso di un armadio, anche se vorremmo portarlo tutto.

Gli accessori

Importanti per arricchire ogni look, non dobbiamo dimenticare gli accessori giusti. Un bel cappello alla moda, degli occhiali super chic, una bella collana e abbiamo trasformato un look casual in uno elegante. Per quanto riguarda le borse, optiamo per quelle piccole, così possono facilmente entrare in valigia e variare. Ricordiamo che per evitare di avere i piedi gonfi per tutta la vacanza dovremmo optare per delle scarpe comode. Come le espadrillas, oppure come gli stivali texani da mettere con un tubino o un pantalone palazzo.

Ecco cosa mettere in valigia per una vacanza al mare alla moda a 50 anni

Questi sono i must have da mettere subito nella nostra valigia. Oltre, ovviamente, ai costumi da bagno, alle infradito e ai pareo. Occhio a non scordare la crema protettiva. Comunque, per tutti i capi e gli accessori che dobbiamo mettere è possibile avere qualche difficoltà nel farla.

Tuttavia è più facile di quanto si pensi. Iniziamo nel mettere nelle tasche laterali tutti i capi intimi e i calzini, oltre al beauty case e alla piastra. Nella parte più capiente iniziamo mettendo le scarpe a schiera, facendole aderire ai lati e agli angoli. Dopo di che pensiamo ai pantaloni, piegati solo dalla parte delle caviglie e, infine, alle maglie e alle bluse. Sopra mettiamo gli altri accessori, come scarpe e cappelli.

