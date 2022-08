Mancano ormai pochissime ore al momento clou dell’estate, la tanto attesa serata di Ferragosto. Per molti di noi questi saranno giorni di relax, di feste, aperitivi in spiaggia e cene con gli amici. Giorni che, per 3 segni zodiacali in particolare, si preannunciano davvero intensi. Perché l’arrivo del Sole nella costellazione del Leone prepara un Ferragosto scoppiettante con soldi e incontri. Se siamo anche noi nella fortunata top 3 prepariamoci: cuore e portafogli andranno alla grandissima. In più si preannunciano importanti svolte a livello lavorativo e professionale.

La Vergine è il segno top di Ferragosto

I nati sotto il segno della Vergine sono tra i più fortunati di questa settimana. E il momento positivo proseguirà anche dopo Ferragosto. Mercurio resta nel segno e consiglia di battere nuove strade a livello professionale. Strade che potrebbero rivelarsi decisamente interessanti sul versante delle soddisfazioni economiche. Ottima anche la vita sentimentale a partire dal 15 agosto e per i giorni successivi. I single potrebbero trovare una persona importante e incontrare un Capricorno o un Sagittario destinati a rimanere a lungo.

L’oroscopo di Ferragosto prevede una svolta importante per il Toro

L’inizio di agosto non è di certo stato indimenticabile per i Toro. Ci sono state incomprensioni, liti in famiglia e scarse soddisfazioni lavorative. La svolta, però, è davvero dietro l’angolo. Il weekend del Toro sarà un crescendo rossiniano che culminerà nelle giornate del 15 e 16. Nonostante il periodo festivo non mancheranno le chance di crescere professionalmente e non è da escludere l’arrivo di una bella sommetta. Sul versante delle relazioni e dei sentimenti ci sarà un cambiamento radicale. Chi vive un rapporto poco soddisfacente potrebbe decidere di cambiare rotta. Chi è single da molto tempo dovrebbe prepararsi a una gradita sorpresa.

Ferragosto scoppiettante con soldi e incontri per 3 segni zodiacali

A completare la top 3 dell’oroscopo di Ferragosto troviamo il Sagittario, segno che sta vivendo una fantastica estate. E il bello deve ancora arrivare. Le giornate migliori del mese saranno proprio il 14 e 15 agosto. Ariete e Leone potrebbero rivelarsi i segni perfetti per un colpo di fulmine da vivere direttamente in spiaggia. Oppure per fondare una società e dare il via a un progetto lavorativo nuovo.

Molto bene anche il versante della salute e quello della voglia di avventura. I prossimi giorni saranno perfetti per organizzare una gita fuori porta e per rimettersi in forma. Attenzione, però, a non esagerare a tavola.

