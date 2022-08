Ci piacerebbe trovare un nuovo hobby bello, divertente e significativo? In questo articolo vedremo alcuni consigli su come arricchire il nostro tempo libero.

Il termine “hobby” deriva dall’inglese e significa attività svolta per ricreazione o passatempo.

Non solo i bambini possono avere i loro hobby, ma anche gli adulti, quando svolgono un’attività nel tempo libero volontariamente e per interesse.

Ci sono hobby che si possono perseguire in gruppo o da soli.

Scopriamo come trovare un nuovo hobby che non solo ci piaccia, ma che sia anche significativo, con questi consigli

Ci piace stare con le persone e stare in loro compagnia? Forse possiamo fare volontariato per un progetto sociale o con alcune associazioni.

Aiutando gli altri, renderemo il Mondo un po’ migliore. L’impegno sociale può renderci più equilibrati e più felici.

Inoltre, attraverso l’impegno sociale si acquisiscono competenze trasversali che possono aiutarci in molti altri ambiti.

Un secondo hobby sarebbe preparare il nostro orto. Su un balcone o in giardino, possiamo creare il nostro piccolo orticello con verdure e spezie.

Con il nostro orto avremo erbe fresche biologiche per tutto l’anno.

Non sarà più necessario acquistare erbe aromatiche e questo ci consentirà di risparmiare denaro.

Un altro hobby sarebbe fare un corso di fotografia. Potremmo acquistare una fotocamera, anche usata, per poter scattare foto ad alta risoluzione con l’impostazione perfetta.

Possiamo imparare a scattare foto in modo professionale attraverso un corso, ma anche online.

Anche questo altro hobby renderà i nostri neuroni scattanti.

Altri tipi di passatempi interessanti

Scopriamo come trovare un nuovo hobby: imparare l’astronomia.

Se osservare le stelle di notte ci affascina, potremmo prendere in considerazione l’astronomia.

In questo modo potremo trasmettere le nostre conoscenze e spiegare il cielo stellato ai nostri amici durante una passeggiata notturna.

Conosceremo l’orbita dei pianeti, il corso delle stagioni sulla terra e il corso della luna.

Possiamo praticare questo hobby da solo o con altri e, oltre a un cielo stellato sereno e un telescopio, abbiamo solo bisogno di conoscenze che possiamo apprendere da Internet o da letture specialistiche.

Il quinto hobby potrebbe essere imparare una nuova lingua.

Non importa se abbiamo già imparato diverse lingue o se pensiamo a malapena di avere delle competenze linguistiche: imparare una nuova lingua è sempre una buona idea. Se abbiamo la perseveranza e il tempo, possiamo persino parlarla fluentemente dopo alcuni anni.

Per imparare una lingua, possiamo accedere a metodi cognitivi, esprimerci nella lingua straniera, fare letture in lingua straniera, ascoltare video e film in lingua straniera.

Se parliamo fluentemente più di una lingua, non solo alleneremo la nostra memoria, ma potremo anche ritardare malattie come la demenza senile.

