Il mondo della moda ci ha abituato sempre più a sorprendenti ritorni di stili. Alcuni vanno e vengono a seconda delle stagioni, mixando materiali, sfumature e colori capaci di dare un tocco d’eleganza in più ai nostri outfit. Alle volte, le tendenze ritornano dal passato grazie ai social network. In questo 2022 il mondo della moda riserva la giusta attenzione verso un’ottica sempre più sostenibile, che ha come protagonista le esigenze del Pianeta. Pertanto, in una prospettiva di rispetto assoluto, prende sempre più piede la cosiddetta arte del riciclo. Siamo attenti e interessati alla personalizzazione ad hoc per creare nuove impressioni e stili di tendenza. Dunque, torna di moda questo outfit che sta già spopolando per esaltare la femminilità a 40 come a 60 anni creando suggestioni all’ultimo grido.

Ritorno al passato

Quindi, seguendo l’ottica di una moda sempre più sostenibile nel 2022, la tendenza è quella di dare una seconda vita ai nostri indumenti. Con un pizzico di pazienza, tanta fantasia e un po’ di tempo a disposizione possiamo creare e ricreare i nostri outfit preferiti. Giocare con i colori, con le sfumature, con i disegni e con l’arte, così da personalizzare al meglio i capi d’abbigliamento. È l’arte del rammendo, tanto cara ai nostri nonni, che pian piano torna prepotentemente in voga. In parole povere, ritorna protagonista la tendenza del riciclo, del “non si butta via niente”. Pertanto, muniti di ago e filo possiamo dare una nuova vita ai nostri capi preferiti. Tuttavia, se negli anni scorsi attraverso il rammendo si cercava di nascondere le imperfezioni, oggi si cerca di renderle visibili. Infatti, il rattoppo è utilizzato per creare capi sgargianti e di tendenza.

Dal lontano Giappone il mondo della moda abbraccia l’arte del Sashiko. Una raccolta di stili e punti di cucitura attraverso cui possiamo dare forme nuove e una seconda vita ai nostri capi preferiti. Dalla ricostruzione del filato danneggiato, nel caso dei caldi maglioni di lana, alle cuciture fantasiose su maglie, jeans e vestiti. Con ago, filo e un pizzico di fantasia, possiamo giocare con i colori e con le sfumature recuperando i nostri outfit preferiti. Con questa tecnica possiamo creare e ricreare disegni decorativi, come fiori e animali, in un gioco di colori eleganti e innovativi. In tal senso, diventa sempre più di tendenza esaltare le imperfezioni, magari valorizzandole attraverso questa particolare tecnica.

