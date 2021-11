Spesso voglia di autenticità e cambiamento coincidono con eleganza e un look nuovo e sgargiante. Perché tra gli appuntamenti più importanti, c’è sicuramente quello dal parrucchiere.

Alle volte ci basta un nuovo taglio, altre un nuovo colore per darci nuova linfa e nuova giovinezza per affrontare una stagione monocolore e buia come l’inverno. Sentiamo l’esigenza continua di cambiare, attraverso colori, sfumature e tonalità in continuo rinnovamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sfumature

Ecco che giochi di luce, sfumature e ritocchi creano e ricreano il nostro look. Nuove acconciature che accontentano proprio tutti. Un gioco di sfumature perfette sia per chi desidera un cambiamento radicale, che per chi sogna solo un piccolo ritocco al proprio colore di capelli preferito.

È un sorprendente e apprezzato ritorno quello di calde tonalità vintage. Sfumature di colore che si ispirano alla stagione invernale e, con il loro ritorno, ci portano dal passato una frizzante aria di novità e tendenza.

Piacevoli conferme

Sì perché prima di andare a conoscere le tendenze dell’inverno 2022, dedichiamo un piccolo spazio alle piacevoli conferme che ritroveremo anche nel nuovo anno.

Dal nero al rosso, dal corto al lungo. Il 2022 sarà l’anno dei contrasti.

E così, il nero torna di moda anche per le carnagioni più chiare o per gli occhi azzurri o verdi. Perché sarà un anno in cui potremo optare per qualcosina in più, aspirando magari anche ad un “taglio netto” con il passato.

Allo stesso modo torna protagonista il rosso fiammante e acceso. Tra riflessi mielati e sfumature audaci, sarà un 2022 ricco di cambiamenti e nuovi stili.

Stop ai classici e noiosi colori, scopriamo alcune tendenze femminili che andranno forti nel prossimo inverno

Dunque, andiamo a conoscere le tendenze dell’inverno 2022.

Torna prepotentemente a riprendersi la scena, il “Cool Caramel Blonde”. Questa, è una tonalità di biondo neutro, adattabile alla perfezione alle donne che hanno i capelli sottili. Una tonalità interessante poiché riesce a bilanciare alla perfezione schiariture e colpi di sole caldi e freddi.

Altra tonalità tipica dell’inverno 2022 è il “Warm Creamy Blonde” o biondo cremoso. Una tonalità particolarmente indicata a chi non riesce proprio a far a meno del biondo. Si adatta ad ogni tipo di carnagione e dona, al biondo, un tocco caldo, intenso e avvolgente. Una scelta questa, capace di aggiungere un tocco d’eleganza e luce al nostro volto.

Stop ai classici e noiosi colori, scopriamo alcune tendenze femminili che andranno forti nel prossimo inverno, attraverso cui potremmo dare un “taglio netto” al passato.

Approfondimento

Questo taglio di capelli super trendy sta letteralmente spopolando perché ci fa apparire grintose, giovanili e al tempo stesso sofisticate e femminili