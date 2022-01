Dopo mesi quasi tutti a rialzo della valuta europea come da attese, cosa attendere per il cambio euro lira turca? Come al solito le nostre analisi verrano fatte tenendo conto dei grafici perchè a parer nostro, essi tendono a scontare tutto, sia ragioni di politica economica che sociali. Sgombriamo subito il campo riportando la raccomandazione del nostro Ufficio Studi: nel 2022 l’euro continuerà a rafforzarsi contro la lira turca. Nei prossimi paragrafi andremo a riportare i motivi di questa view e a indicare i livelli operativi che potrebbero portare a un cambiamento della stessa.

Il cambio euro lira turca ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 15,1467 in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente.

Nel corso dell’anno 2021, euro lira turca ha segnato il minimo a 8,3505 e il massimo a 20,3479.

Le nostre previsioni per l’anno 2022 sono le seguenti:

area di minimo attesa 14,54/17,65

area di massimo attesa 22,34/23,59.

C’è una probabilità molto elevata (58% circa) che i prezzi del 2022 rimarranno congestionati fra il minimo e il massimo dello scorso anno.

Qual è il movimento atteso in questi 12 mesi?

Entro il mese di marzo verrà segnato probabilmente il minimo annuale per poi lasciare spazio a una fase laterale rialzista fino alla fine dell’anno.

Nel 2022 l’euro continuerà a rafforzarsi contro la lira turca. I livelli operativi

Come scritto nel paragrafo precedente, si ravvisa la possibilità che nel corso di quest’anno venga segnato un massimo inferiore ai 20,3479, ma è davvero molto bassa (10% circa) quella che vedrebbe formare un minimo inferiore a quello scorso anno.

Come comportarsi quindi?

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale del cambio euro lira turca superiore a 20,3479 i prezzi per diversi mesi potrebbero rimane congestionati fra 11,6122 e 20,3479.

Il consiglio operativo rimane quello di continuare a puntare sulla forza dell’euro di lungo termine.

Torneremo sull’argomento nei prossimi mesi solo se cambierà qualcosa rispetto a quanto appena scritto.