Molti usano acqua e sapone di Marsiglia per pulire il viso. La pelle dell’uomo non è uguale a quella della donna e ha esigenze specifiche differenti. Vediamo, allora, il modo più adeguato, per pulire il viso maschile. Il viso maschile ha esigenze diverse da quello della donna. E ciò semplicemente perché le caratteristiche della pelle sono diverse. Così anche la routine di pulizia cambia. La pelle della donna è meno spessa di quella maschile e anche più delicata. Per cui richiede delle attenzioni diverse. D’altro canto quella maschile in genere è più grassa e allo stesso tempo è soggetta a piccoli fastidi. Inoltre a volte, facendo la barba, un pelo può incarnire. Sul viso dell’uomo si trovano facilmente punti neri, sebo grasso e foruncoli. E allora, ma quale sapone di Marsiglia, ecco come pulire il viso maschile.

In ogni caso, come per le donne, anche per l’uomo la sensibilità della pelle cambia. Per lenire ed evitare irritazioni, molti uomini usano il dopobarba. In passato se non era a base alcolica, pochi lo acquistavano. Bisognava sentire sul viso quella sensazione di piccolo bruciore. Oggi, invece, è il contrario. Molti acquistano i balsami, che non contengono alcol. Ciò significa che è accresciuta l’attenzione verso la pelle del proprio viso.

Ma quale sapone di Marsiglia, ecco come pulire il viso maschile in modo adeguato

Una delle regole importanti per una pelle del viso in forma è di prendersene cura. Lo si fa al mattino, ma è importante farlo anche a sera. Permette di eliminare dalla pelle tutte le impurità accumulatesi durante la giornata. Inoltre, si sporca meno la federa del cuscino. Poi dipende anche dal tipo di pelle.

Per pulire la pelle bastano tre prodotti. Un detergente per il viso, una crema per lo scrub e un prodotto idratante. Per le detersione del viso, si potrà prendere un sapone viso per uomo. Ma si può scegliere anche un gel, che oltre ad essere fresco, si adatta a tutti i tipi di pelle. Lo scrub esfoliante invece è lo stesso per la pelle maschile che femminile. Infine, una crema idratante per il viso, che reidrata e mantiene la pelle in forma. Per chi ha la barba ci sono i detergenti, che sono anche idratanti. Questo prodotto permette di pulire e idratare allo stesso tempo ed è ottimo per i visi barbuti.

Come utilizzare questi prodotti

La procedura di pulizia maschile è semplice. Prima si inumidisce il volto e il collo e poi si applica il detergente. Si massaggia bene, insistendo sulla fronte, il naso e il mento. Poi si sciacqua, asciugandosi con un asciugamani pulito.

Lo scrub invece lo si farà una volta a settimana. È un’azione molto utile per liberare i pori della pelle otturati e prevenire così i punti neri. Una volta lavato il viso dallo scrub e asciugato, si passa all’applicazione della crema idratante. Con questa routine, la pelle del viso sarà sempre al top.

