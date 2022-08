È un momento decisamente bello da tutte le nostre donne over 40 che si sentono sempre più rappresentate a livello mediatico. Dive, attrici, modelle e personaggi femminili dello spettacolo che approfittando dei social, esaltano la bellezza di chi non è più giovanissima. Grazie anche al talento e alla bravura dei nostri stilisti che sanno rendere al meglio il fascino delle donne over 40. Soprattutto, andando a cogliere gli elementi che possono esaltare la bellezza anche di chi ha le curve al posto giusto. Suggerendo, assieme ai nostri esperti, quegli accorgimenti che possono mettere in risalto il corpo con le sue forme giuste. Proprio parlando di moda, vedremo questo stile, che si propone come grande protagonista nelle prossime settimane a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Cos’è il denim e dove nasce

Un tessuto che ha fatto letteralmente la storia, al pari del jeans è sicuramente il denim. Curioso come lo leggiamo e lo pronunciamo all’inglese, ma i francesi ne rivendicano giustamente l’origine. Verrebbe infatti dalla bellissima città transalpina di Nimes, ma avrebbe anche una parte di italianità. Visto che veniva sì prodotto in Francia ed esportato nei porti inglesi americani, ma attraverso lo scalo di Genova.

Torna di moda per la fine estate e l’autunno 1 stile amato dalle over 40

Qualcuno fino a poco tempo fa tendeva a ritenere denim e jeans la stessa cosa. Ma non sarebbe propriamente così, perché cambierebbe soprattutto il colore del tessuto impiegato. Il jeans, infatti presenta quasi sempre lo stesso colore, mentre il denim originale presentava il bianco nella trama del tessuto. Resistente, casual, affascinante e senza tempo, il denim mantiene intatto il suo fascino non solo sull’uomo, ma anche sulla donna. Per le quarantenni che si sentono ancora molto giovanili, attenzione al ritorno della salopette in versione denim. Il fascino sexy di un indumento, nato come divisa da lavoro, e che nelle donne è capace di mettere in risalto tutte le curve.

Quanti esempi di quarantenni che vestono questo tessuto

Torna di moda per la fine estate e l’autunno anche il tradizionale pantalone, abbinato magari a uno stivaletto, che riporti gli stessi colori della borsa e della giacca. Nelle serate estive di una certa importanza, non male nemmeno l’idea della gonna, magari in abbinato a una maglietta leopardata dai colori scuri. Decisamente interessante e intrigante anche il soprabito che copra una camicia in denim, con pantalone lungo e tacco alto.

Lettura consigliata

Per un look alla moda ma non troppo trasgressivo scegliamo questo maquillage naturale e affascinante e queste sfumature che stanno spopolando tra i vip