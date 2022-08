Milano è una città cosmopolita e stimolante, che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. È il capoluogo della regione Lombarda e ospita oltre 3 milioni di abitanti sul suo territorio.

A Milano è davvero impossibile annoiarsi, qualsiasi siano i nostri gusti. Chi ama la storia potrà viaggiare nel tempo fino a scoprire i lati nascosti e le tappe fondamentali dell’evoluzione di questa città, ma non è tutto. E non parliamo solo del celeberrimo Duomo di Milano, del Castello Sforzesco o del Parco Sempione, ma di tante altre attrazioni. Chi ama la natura, ad esempio, potrà anche visitare delle bellissime cascate che lasciano davvero senza parole.

Ma ci sarà l’imbarazzo della scelta anche per chi ama il divertimento. Milano, infatti, è una delle maggiori capitali del divertimento, poiché vanta tantissimi club, bar, ristoranti e discoteche sul territorio.

Insomma, sarà davvero difficile racchiudere in un solo articolo le bellezze di Milano. Noi ci abbiamo provato, selezionando alcune attività un po’ diverse dal solito, ma assolutamente da vivere.

3 attività divertenti da fare a Milano in estate la sera o durante il weekend

Partiamo dalla più nota ma immancabile tappa per qualsiasi turista o abitante della città. È quasi obbligatorio, ironicamente parlando, farsi un giro sugli organi genitali del Toro presente nella galleria Vittorio Emanuele II. Questo toro disegnato con la tecnica del mosaico sul pavimento della galleria è una vera e propria tappa fissa per tantissimi turisti ogni giorno.

Arrivati qui, bisognerà centrare il punto esatto descritto in precedenza con il tallone del piede destro, quindi fare una giravolta.

Si tratta di una sorta di rito scaramantico, una tradizione divertente, che auspica una buona fortuna per chiunque lo farà. Per capire quanto sia nota quest’attività basti pensare che il toro risulta consumato nel punto in cui si compie il giro.

Ballare alla Balera dell’Ortica

Tra le 3 attività divertenti da fare a Milano c’è anche quest’immancabile tappa del divertimento. Stiamo parlando della famosissima Balera dell’Ortica.

Qui potremo mangiare e poi scatenarci a suon di musica, in un’atmosfera gioviale e amichevole, davvero molto divertente.

Il tutto si svolgerà in un’ambiente semplice, senza troppe pretese e che fa sentire subito tutti come a casa.

Alla Balera dell’Ortica il divertimento è assicurato.

Vedere il vicolo dei Lavandai

Un’altra immancabile attività totalmente gratuita è una visita al famosissimo Vicolo dei Lavandai. Il nome è evocativo per questo angolo di Milano. Si riferisce a un lavatoio presente nella zona, e un tempo utilizzato per lavare il bucato degli abitanti, il tutto interamente a mano.

Si trova in zona Navigli, nella Milano da bere, area che vanta davvero tantissimi ristoranti, cocktail bar e tanto altro.

Questo scorcio di Milano è rimasto praticamente intatto nel tempo e dovremo assolutamente visitarlo per fare un salto nel passato.

Lettura consigliata

3 località economiche fuori dall’Italia per fare una vacanza a basso costo