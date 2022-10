È tempo di scegliere il nuovo smalto da indossare e le scelte che si possono fare sono tantissime. Ma, come sempre, ce n’è una che spicca più di altre. È quella che adesso sta spopolando maggiormente e che molte persone stanno decidendo di fare.

Di cosa si tratta

Non si tratta di unghie particolarmente complesse e non ci dobbiamo nemmeno aspettare dei colori troppo sgargianti. Infatti, parliamo di un colore molto chic ed elegante. Parliamo della manicure perlata che, però, non si può fare su tutti i colori, ma è necessario che questi siano chiari. Online sono state chiamate “glazed donut” e oggi sono uno dei trend unghie più interessanti della season.

Questa tipologia di smalto ha di preferenza un finish semi trasparente e un colore chiaro abbinato a un’intensa perlatura. Questo trend era di gran moda negli anni ’80 e ’90 e oggi rivive in chiave contemporanea. E visto che gli anni Novanta stanno tornando moltissimo anche nel mondo beauty tornano prepotenti.

Torna di moda la manicure perlata ed ecco come farla

La bellezza indiscutibile di questo trend è che avremo delle unghie super luminose. E dato che l’attenzione sarà sulle nostre unghie, sarà necessario tenerle sempre molto curate.

La manicure perlata possiamo farla da una nail artist di cui ci fidiamo oppure possiamo provare a farla a casa. Se, però, la facciamo da soli, dobbiamo avere gli strumenti giusti.

Per realizzare la manicure è necessario applicare uno smalto neutro sopra una base protettiva, per dare poi all’unghia l’effetto luminoso bisognerà aggiungere della polvere. Possiamo applicare sull’unghia delle polveri cromate aiutandoci con un pennello a spugnetta oppure possiamo usare dei veri e propri top coat che sono in grado di ricreare l’effetto cromato in modo delicato.

Ed ecco che allora in pochi passi possiamo fare a casa le unghie trend del momento. È importante avere mano ferma e tanta precisione. Ma con la pratica uno ci prende sempre più mano e così facendo si diventerà sempre più bravi.

In caso contrario possiamo sempre andare dall’estetista e farcele fare. Dunque, che torna di moda la manicure perlata ed ecco come farla a casa. Inoltre, grazie allo smalto le nostre unghie possono sembrare anche più lunghe.

