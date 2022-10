Taglio perfetto per chi ha tanti capelli mossi o ricci e vuole tenerli naturali

Scegliere il nuovo taglio di capelli non è mai semplice. Anzi, le opzioni su cui ricadiamo sempre sono due: un taglio drastico oppure sempre lo stesso. Ma in realtà ci sono infiniti modi per tagliare i nostri capelli senza dover fare delle cose eccessive ma per dare comunque un twist alla nostra capigliatura.

Conosciamo la tipologia della nostra chioma

Uno dei modi per conoscere le nuove tendenze è guardare cosa fanno le star che amiamo. E se riusciamo a trovare delle somiglianze con queste, sia nella forma del viso sia nella tipologia di capello, anche meglio. In questo modo sarà più facile capire se quel taglio ci può stare bene oppure no.

Ad esempio se i nostri capelli sono mossi, ma dal parrucchiere andiamo con la foto di una persona che ha i capelli lisci come degli spaghetti, la resa su di noi sarà completamente diversa. Oppure significa che dovremo passare molto tempo poi a dare loro un tipo di styling, magari usando la piastra.

Ma allora evitiamo tutto questo e puntiamo su un taglio facilissimo da fare e che potrebbe sembrare anche un pochino banale. Ma il segreto di questo taglio è che possiamo gestirlo in qualsiasi tipo di occasione. E quindi non c’è sempre bisogno di usare prodotti o accessori per lo styling.

Taglio perfetto per chi ha tanti capelli mossi o ricci senza usare prodotti

Gestire i capelli lisci è sicuramente più facile rispetto a gestire dei capelli mossi oppure ricci. I capelli ricci sono sicuramente quelli più complessi da tenere e anche da tagliare. C’è un taglio che però possiamo fare che ci assicurerà una totale libertà di vita.

Il taglio è uno medio molto semplice con delle lunghezze pari e una riga centrale. Con questo tipo di taglio sarà anche molto facile fare delle acconciature diverse come ad esempio uno chignon oppure tenerli sciolti. Un capello che può essere naturale ma anche piastrato, e sarà comunque perfetto.

Inoltre è un taglio ideale anche per chi ha molti capelli, in questo modo saranno belli pieni, ma sempre compatti. Allo stesso tempo è perfetto anche per coloro che hanno pochi capelli e questo perché, non essendo un taglio lungo ma medio, si evita l’effetto svuotato e alle radici rimane comunque del volume. Ed ecco il taglio perfetto per chi ha tanti capelli mossi o ricci ma anche per chi ne ha pochi.

