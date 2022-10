Come stringere i jeans alla caviglia senza cucire

Che fare se l’unica parte che vogliamo stringere dei jeans è la caviglia? Per prima cosa, bisogna considerare che è possibile farlo anche senza essere delle sarte provette e senza saper cucire. Esistono, infatti, dei rimedi temporanei per stringere i jeans alla caviglia a nostro piacimento. Vediamo come fare.

Come stringere i jeans alla caviglia senza andare dalla sarta

Il trucchetto in questione è davvero semplice e alla portata di tutti. Ci occorreranno soltanto due forcine. Creiamo due piccole pieghe congiunte sul bordo del jeans all’altezza della caviglia (andiamo a formare una sorta di “u”, che abbia la conca verso l’interno) e fissiamole con una forcina per tenerle vicine. Facciamo lo stesso per l’altra gamba. Da fuori non si noterà e darà subito l’effetto jeans a sigaretta o jeans con bordi elasticizzati alla caviglia. Possiamo fare lo stesso giochino, eventualmente, usando degli spilli. Ma dovremo prestare molta attenzione, perché altrimenti rischiamo di pungerci e farci male. Con il metodo della forcina invece andremo sul sicuro, in tutti i sensi.

Stringere jeans di una taglia

Se il nostro obiettivo è invece quello di restringere un paio di jeans per intero, possiamo sempre provare il metodo dell’acqua calda. In questo caso ci tornerà utile l’asciugatrice. Dovremo mettere i jeans in lavatrice, usando un programma a caldo (senza superare i 70 gradi). Una volta lavati, potremo trasferirli nell’asciugatrice. Un ciclo di questo tipo dovrebbe essere sufficiente per stringere i nostri jeans di una taglia. Se così non fosse, possiamo ripeterlo un altro paio di volte, fino a che non saranno della misura perfetta. Il metodo dell’asciugatura ad alte temperature ha una durata limitata. Infatti, indossando i jeans, torneranno a poco a poco alla loro misura originale. Inoltre, non dovremmo esagerare, perché con il calore le fibre dei nostri jeans potrebbero deformarsi in modo irreversibile.

Un altro trucco

In alternativa a questo metodo, possiamo provare a mettere a bollire i jeans per circa 30 minuti. Dovremo prestare molta attenzione a non superare questo tempo, per evitare che si brucino o si rovinino in modo permanente. Una volta pronti, potremo rimuoverli dall’acqua, usando delle pinze o aiutandoci con i manici di due mestoli, e potremo riporli in asciugatrice per completare il processo di restringimento. Anche in questo caso, però, i risultati avranno una durata assai breve.

In conclusione, meglio non scherzarci troppo, quando si tratta di stringere i pantaloni con rimedi casalinghi a base di calore. Ma se vogliamo solo capire come stringere i jeans alla caviglia, ci bastano due forcine.

