Come pulire e cucinare la zucca con una ricetta ideale per riscaldarsi la sera

Tra tanti ortaggi che possiamo comprare dalla fine dell’estate fino a volte all’inizio dell’inverno c’è la zucca. Con questa cucurbitacea si possono preparare tanti piatti in cucina, dall’antipasto al dolce.

Quando però è il momento di utilizzarla spunta un problema su come pulirla. La zucca presenta una buccia spessa e dura. Ci sono, però, alcuni metodi che possiamo applicare per poi usare la polpa.

Come fare a sbucciare e conservare la zucca

Il primo consiste nel poggiarla su un piano e tagliarla con una lama in due parti. Mettiamole una alla volta nel microonde e accendiamolo alla massima potenza per pochi minuti. Togliamo la zucca con i guanti e appena si sarà intiepidita eliminiamo la buccia ammorbidita con un coltello.

Se vogliamo utilizzare il forno, possiamo mettere le due metà su una teglia e accenderlo a circa 200°C per una decina di minuti. In tal caso la scorza sarà più facile da eliminare e potremo usare la polpa per le nostre ricette.

Nel caso in cui dobbiamo utilizzarne poca, possiamo conservare la zucca in più con la buccia oppure senza, in un contenitore con coperchio ermetico in frigorifero. In alternativa, copriamo la parte della polpa con una pellicola. Sarebbe meglio utilizzarla entro pochi giorni.

Chi non può mangiare quest’ortaggio e a cosa fa bene

La zucca potrebbe favorire il buonumore e il sonno, contenendo triptofano. Inoltre, tra l’altro sarebbe ricca di antiossidanti e sali minerali, utili per la salute del cuore, delle ossa e della vista.

Il consumo della zucca sarebbe sconsigliato, però, a chi fa uso di alcuni medicinali, soprattutto potrebbe interferire con il litio.

Quest’ortaggio buono da mangiare, inoltre, servirebbe per la preparazione di prodotti per la nostra bellezza.

Ora vedremo quali ingredienti occorrono per una ricetta con la zucca che potrebbe aiutarci a combattere il freddo.

Come pulire e cucinare la zucca senza usare il forno

Per una crema per 4 persone servono:

500 g di polpa di zucca;

100 g di mandorle;

60 g di burro;

1 litro di brodo vegetale;

un’arancia;

un limone;

sale e pepe.

Senza usare forno o microonde possiamo mondare la zucca in questo modo. Tagliamo delle fette e poi poggiamone una su un tagliere. Con una lama affilata eliminiamo la buccia muovendoci dall’alto verso il basso. Togliamo i filamenti e mettiamo da parte i semi. Ora scaldiamo il brodo in una pentola e aggiungiamo la polpa di zucca tagliata a cubetti. Cuociamo 30 minuti dall’inizio del bollore. Nel mentre possiamo sbollentare le mandorle per privarle della buccia. Dopo tagliamole finemente.

Quando la zucca è cotta frulliamola con il brodo, in modo da ottenere una crema. Mettiamola in una zuppiera e copriamola.

Scaldiamo il burro in padella, tostiamo le mandorle, versiamo il succo d’arancia e del limone e mescoliamo. Alla fine aggiustiamo di sale e di pepe e versiamo il tutto nella crema tenuta in caldo. Giriamo e serviamo subito in tavola.

Possiamo poi lavare, asciugare e tostare nel forno i semi di zucca, per mangiarli leggermente salati dopo averli privati della buccia.

Abbiamo quindi appreso come pulire e cucinare la zucca siano alla fine operazioni abbastanza semplici e veloci.

Lettura consigliata

Come preparare dei gustosi e sorprendenti ravioli fatti in casa senza uova nell’impasto ma con un insolito ingrediente segreto