Torna di moda il colore ambra per i capelli ed ecco chi non deve assolutamente perderlo

Torna di moda il colore ambra per i capelli-proiezionidiborsa.it

Era la primavera del 2018 quando esplose la nuance ambra e dal parrucchiere tutte chiedevano questo colore. Oggi torna con sfumature diverse per essere portato da sempre più persone.

Se la moda è ciclica, e quindi i trend dopo un po’ tornano, lo stesso discorso vale anche per quelle che sono le colorazioni dei capelli. Ovviamente non saranno proprio uguali a quelle degli anni passati, ma il colore di partenza è certamente lo stesso. Ogni anno i trend vengono reinterpretati e tornano alla ribalta.

Oggi va di gran moda il tema dark, grazie anche soprattutto alla serie TV di Netflix “Mercoledì” che vede come protagonista l’attrice Jenna Ortega. Prodotto che ha fatto un grandissimo successo sulla piattaforma americana. E così come per i trend moda, anche le colorazioni tornano. Abbiamo visto tornare il biondo platino con Kim Kardashian e il rosso con Kendall Jenner. E proprio su quest’ultima tonalità si basa la nuova colorazione dell’anno.

È una sfumatura di rosso

Il colore dell’anno sembra essere una sfumatura di rosso. Nuance che va nella stessa direzione del colore scelto per il 2023 da Pantone, che è il Viva Magenta. Sembra proprio che le infinite sfumature di rosso saranno le protagoniste di questo nuovo anno.

La nuance scelta è l’ambra. Ovvero una sfumatura di rosso più delicata. Per intenderci, il colore che portano Jessica Chanstain, Christina Hendricks ed Emma Stone. Il colore è un gioco di nuance e punti luce sui toni del rosso e del giallo-aranciato. Che mixati da mani esperte sono in grado di dare vita al colore ambra.

Torna di moda il colore amber

Se nel 2018 gli amber hair andavano di moda per la primavera, quest’anno invece sembra che saranno i protagonisti dell’inverno. Ma nessuno ci vieta di tenerli anche per la primavera e per l’estate del 2023. Questo colore emerge sicuramente sulle donne che hanno una carnagione chiara. Perché il colore della pelle e quello dei capelli tendono involontariamente a equilibrarsi. E andranno così a creare un effetto omogeneo più luminoso, valorizzando occhi e bocca. Che poi possiamo accentuare ancora di più con dei rossetti oppure degli ombretti glam brillanti.

Essendo però una sfumatura che si ricava da varie nuances, possiamo adattarla anche ad altre carnagioni. E quindi possiamo ottenere degli amber hair che stanno bene anche a coloro che hanno una pelle più olivastra. Ovviamente è sempre meglio far fare questi mix a degli esperti del colore che troveranno la tinta giusta per la nostra skin. Ecco che torna di moda il colore ambrato per la nuova stagione.