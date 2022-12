Altri 10 giorni per attivare l’opzione sul libretto di risparmio postale e avere un ricco interesse

Da metà novembre la nuova offerta Supersmart riconosce un ricco rendimento sulle somme vincolate a 270 giorni. Si tratta di un tasso che non si vedeva da tempo, per cui molti risparmiatori ne stanno approfittando. Oltretutto, l’offerta è a tempo, considerato che è valida fino al 20 del mese e quindi ha i giorni contati. Vediamo chi e come aderire al maggiore rendimento proposto.

L’offerta Supersmart è attivabile sul libretto Smart e permette di ottenere un maggior interesse a scadenza sui soldi vincolati. A dicembre l’emittente propone ai risparmiatori due tassi diversi a due distinte condizioni. Vediamo quali sono nel dettaglio.

Le offerte

La prima è l’offerta Supersmart 360 giorni che prevede un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,50%. Qui l’unica condizione richiesta è data dal vincolo del capitale a 360 giorni e stop.

Poi abbiamo l’offerta Supersmart Premium 270 giorni, con interesse annuo lordo a scadenza del 3% (quindi, da parametrare sui 9 mesi di durata del vincolo). Qui, oltre all’attivazione del vincolo, si richiede l’apporto di nuova liquidità.

Ora, si dispone di nuova liquidità se, dal 10 novembre al 20 dicembre, affluiscono nuove somme su libretti e/o c/c postali con stessa denominazione del libretto Smart. La nuova liquidità può affluire tramite accredito stipendio o pensione, bonifico bancario e versamenti di assegni bancari e circolari.

Dunque, restano altri 10 giorni per attivare l’opzione sul libretto di risparmio postale per guadagnare di più. In ogni caso il capitale è sempre garantito dallo Stato Italiano e il deposito è svincolabile anche prima della scadenza.

Quale sarà il nuovo tasso di interesse sull’offerta Supersmart?

A questo punto il risparmiatore potrebbe chiedersi se l’offerta successiva a quella in corso potrebbe essere più interessante dell’attuale. Sarà così o no?

Non lo sappiamo e non poteva essere diversamente considerato che si tratta di una decisione di pertinenza esclusiva dell’emettente, CDP. Tuttavia, i tassi attivi seguono il trend del mercato, per cui sarà quest’ultimo a condizionare e, in un certo senso, indirizzare anche le decisioni ultime di CDP.

Per farci meglio un’idea, abbiamo spulciato lo storico dei tassi dell’offerta Supersmart. Nel periodo che va dal 1° luglio 2015 al 6 novembre 2019 i tassi offerti (fatti salvi i dettagli sulle condizioni delle diverse offerte) su scadenza a 1 anno arrivano all’1% max. Non va molto meglio nel biennio successivo, mentre la ripresa dei tassi la si è vista a partire dall’estate 2022.

Altri 10 giorni per attivare l’opzione sul libretto di risparmio postale

In chiusura, e per farci meglio un’idea della situazione, vediamo quanto rende una delle più dirette alternative all’offerta Supersmart, ossia il BOT pari durata.

Lo zero coupon con scadenza 14 settembre 2023 e ISIN IT0005508236 ieri ha chiuso a 98,255 centesimi. Considerato che il rimborso finale a scadenza è pari al valore nominale di 100, il potenziale rialzo lordo è dunque dell’1,776%.