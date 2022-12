È il nuovo colore dell’anno per la prossima stagione ed ecco dove lo abbiamo visto

Pantone LLC è un’azienda statunitense che ogni anno svela il nuovo colore dell’anno. E se per gli scorsi 12 mesi la nuance dichiarata vincitrice era il Very Peri, per il 2023 è il Viva Magenta. Un colore che è espressione di forza e audacia. Ma dove lo abbiamo visto nelle collezioni dei brand moda?

Il 2023, che speriamo migliore rispetto al 2022 sotto vari aspetti, ha un nuovo colore. La nuance di grande tendenza per gli scorsi 12 mesi era il Very Peri, una tonalità blu-viola con una leggera punta di rosso piuttosto rassicurante e calmante. Un colore assolutamente perfetto per il mondo dell’home decor.

È un colore che sapeva mixare perfettamente quello che è il mondo digitale e tecnologico a quello che invece è il mondo fisico. Un colore che regala sicurezza, calma e serenità. Un colore amatissimo anche dal mondo della moda. E infatti è andato in passerella da Valentino, da Iris van Herpen o da Gucci. E per il 2023?

Viva Magenta è il nuovo colore dell’anno

Secondo Pantone il nuovo colore per il 2023 è il Viva Magenta. Il nome già ci riporta in una precisa sfera cromatica, che è quella del rosso. Ma non è proprio rosso, è qualcosa di più. Una nuance che dona vivacità e vigore. È un colore audace, dalla spirito ribelle e inclusivo.

È stato scelto perché è un colore coraggioso e che non ha paura, e forse è proprio quello di cui si ha bisogno per il 2023. Quindi un augurio? Chi può dirlo, ma sicuramente è una celebrazione ottimista della vita. Una “tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale“. È inoltre un colore che ci ricollega alle forze della natura, quelle originali, e aiuta a costruire e definire la nostra forza interiore.

Dove lo abbiamo incontrato

Ovviamente la moda lo aveva già inserito in passerella e infatti lo troviamo in diverse proposte della spring-summer 2023. Non è un caso che sia il colore del 2023. Lo abbiamo visto su un mini dress di Loewe, oppure in un long dress di Givenchy che lascia le gambe scoperte. Ma anche nello show di Rick Owens, di Giambattista Valli e di Rokh. Insomma nella moda questo colore sembra essere abbastanza predominante.

Non solo abbigliamento, ma anche make-up. Infatti il Viva Magenta lo troviamo in diverse tonalità di rossetto e anche in alcune palette per gli occhi. Il Viva Magenta è il nuovo colore dell’anno e speriamo sia in grado di trasmettere quel significato che porta con sé.