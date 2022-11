Labbra rosa effetto naturale senza chirurgia con un economico prodotto

Se un tempo era in voga il trend di avere le labbra più grandi grazie alla chirurgia, oggi abbiamo imparato che possiamo farlo anche con il trucco. Kim Kardashian docet, o meglio, il suo truccatore. Basterà prendere una matita più scura rispetto al colore del rossetto e fare il contorno labbra ridisegnandolo. E così avremo labbra più grandi in pochi minuti e niente chirurgia. Poi, se le vogliamo più gonfie, allora in quel caso dobbiamo avvicinarci alla chirurgia estetica.

Da una parte quindi con il trucco possiamo ridisegnare le labbra, ma oggi c’è un’altra grande tendenza che sta spopolando, ovvero le labbra super rosa. Proprio come quelle dell’attore Manu Rios nella serie TV di Elite, ormai giunta alle sesta stagione e riconfermata per una settimana.

Tatuaggio labiale

Si sente sempre più parlare di tatuaggio. Ma non quello che si fa sulla pelle dove disegniamo una figura a noi cara. Bensì quello estetico. Oggi il tatuaggio ha anche un uso estetico e ad esempio le sopracciglia spesso sono tatuate. In questo modo saranno sempre compatte e nere.

Esiste anche il tatuaggio per le labbra. Questo può essere fatto solo ed esclusivamente per i bordi, per renderli più netti. Ma si può fare anche per riempire il labbro e renderlo di un rosa vivo. Il tatuaggio può essere sicuramente una soluzione, ma non esiste solo questo.

Infatti, come per ingrandire le labbra abbiamo il make-up, anche per renderle più rosa lo abbiamo. E questo non significa usare rossetti o altro che daranno comunque un effetto fake. Ma useremo dei prodotti super naturali con un risultato eccezionale e che non si vedrà.

Le labbra rosa effetto naturale senza tatuaggio

In commercio ci sono dei prodotti molto leggeri che possiamo usare sulle labbra. Sono dei rossetti, ma hanno una grande percentuale di acqua e quindi sono molto liquidi e poco densi. Per un effetto super naturale sulle labbra. Ovviamente dobbiamo scegliere il tono giusto, e cerchiamo di comprarlo il più vicino possibile al colore delle nostra labbra. Perché l’obiettivo è quello di andare a rimpolpare il colore, non di stravolgerlo.

Una volta scelto quello giusto, non dobbiamo stenderlo tutto sulle labbra. Quello che dobbiamo fare è posizionare due gocce di lip sull’arco di cupido. Poi con un dito tamponiamo su tutte le labbra. Ed ecco che abbiamo colorato in modo super naturale le nostre bellissime labbra. Delle labbra rosa effetto naturale senza dover fare tatuaggi o altro. Trucco da sfoggiare assieme ad una bellissima capigliatura che alza zigomi e occhi.